"Время возможностей": что доступно москвичам 55+ абсолютно бесплатно

Теперь я точно знаю: тот, кто однажды побывал здесь, обязательно вернется. "Мой социальный центр" - так называется клубное пространство для пожилых москвичей на Таганке - станет и вашим.

Откуда такая уверенность? Поделюсь впечатлениями, полученными прямо с порога. Передо мной на первый этаж многоэтажки по улице Сергия Радонежского, 6, вошла пара, что называется, серебряного возраста. Она - ладная, подвижная, с яркими голубыми глазами, и он - уверенный в себе, с хорошими манерами: открыл перед дамой дверь, принял и повесил ее пальто в гардеробе. На рецепшен их встретили со словами: "Раиса Ивановна, Геннадий Дмитриевич, как мы рады вас видеть!" При этом не забыли проверить температуру и наличие QR-кода. Мы познакомились, и я узнала: Раиса Ивановна Косенкова, которой никто никогда не даст ее 81 год, и ее супруг Геннадий Дмитриевич - завсегдатаи в "Моем социальном центре": "Уходила в 70 на пенсию, переживала, что буду делать. А здесь столько возможностей для себя открыла! Кружок художественного чтения каждую неделю, танцы... Был у меня 52-й размер, сейчас - 48-й. Представляете?" Сегодня Раиса Ивановна с Геннадием Дмитриевичем пришли на занятие клуба "Освой гаджет". "Слабовата я в онлайн-сфере, - сожалеет Раиса Ивановна. - Деньги с карты на карту еще могу перевести и за квартиру заплатить. Но ведь этого в наше время мало!"

Провожаю их до комнаты, где идет урок. Прислушиваюсь: бабушки и дедушки цифрового поколения обсуждают, как правильно совершать покупки с QR-кодами: "Это же очень выгодно. Скидки до 50 процентов бывают". Но мое внимание отвлекает песня. "Вот и прошли годы разлук..." - звучит "Русский вальс". Выясняется, поет хор клуба "Лефортовские рассветы", созданный Натальей Николаевной Сардовской. Прежде у него была другая площадка, но однажды участницы заглянули на Таганку и поняли: "Здесь такая комфортная обстановка. Уютно, как дома". "Оставайтесь, - предложила руководитель "Моего социального центра" Елена Смирнова. - У нас песни тоже любят". И правда, желающих попеть нашлось немало, а уж послушать... Каждую субботу, когда хор дает концерт, в зале все кресла заняты, а от участников поиграть в "Угадай мелодию" отбоя нет. "У нас и пианист есть, - рассказывает Сардовская. - Правда, он еще и работает, поэтому аккомпанировать может не всегда. Но не беда, тогда поем под минусовку, вот как сегодня".

В одиннадцать часов дня ни одно из помещений центра не пустовало. В биллиардной пятеро мужчин катали шары так азартно, как будто выступали на престижных соревнованиях. Когда встал вопрос о том, что пускать в центр будут только по QR-кодам, здесь решили его просто - пошли и сделали прививку всем клубом, все 25 человек. В спортзале шла встреча еще одного мужского клуба - "Ракетка", объединяющего любителей настольного тенниса. "Вы, наверное, с утра сбегаете сюда от домашних дел", - подначила корреспондент "РГ" руководителя клуба Александра Николаевича Гейзе. "Нет, я просто рано встаю и умею планировать свое время, - не согласился он. - Сегодня, например, встал в пять утра. Оштукатурил стену в комнате, где делаю ремонт, поработал на компьютере, позавтракал, и сюда - часа на два-три. Потом вернусь к другим делам. Благо МСЦ рядом с домом".

Ну, а возле мастер-класса в клубе "Гастрономика", который вела Ирина Витальевна Шалаева, не остановиться было невозможно - такие тут витали запахи. Источал их, как выяснилось, теплый салат из капусты, в который добавили жаренный лук и морковь. Рецепт простейший, продукты дешевые, но очень вкусно - мы попробовали. "Этот клуб у нас очень популярный, - рассказал сотрудник центра Алексей Васильев. - Вот и сейчас в нем принимают участие не только те, кто пришел сюда, но и 28 человек подключились к занятию в режиме онлайн". К слову, из 889 клубов по интересам, сегодня действующих в "Моих социальных центрах", 336 работают в онлайн-формате, что очень удобно для тех, кто не хочет или не может выходить из дома. Лидеры и активисты этих клубов только в этом году провели более 20 тысяч мероприятий. И не собираются останавливаться на достигнутом.

Больше трети клубов по интересам в "Моих социальных центрах" работают в онлайн-формате

Чем еще занимаются на Таганке? Можно послушать лекцию, включить в свою жизнь, как в молодости, снова утреннюю гимнастику, освоить мягкий цигун и йогу, зумбу и бальные танцы, взять в руки кисть, хотя прежде никогда в жизни не рисовал...Возможностей - десятки, каждый из москвичей в возрасте 55+, для которых и созданы эти клубные пространства, сам выбирает, что ему больше подходит. "Все наши клубы объединяет то, что они направлены на здоровый образ жизни, - говорит Елена Громова, директор ГБУ "Московские социальные центры". - Да-да, мы хотим побороть распространенное мнение, что ЗОЖ - это лишь удел рафинированных барышень, которые ходят в роскошные фитнес-клубы и едят после занятий там осьминогов. Чем не ЗОЖ, если наши посетители не хандрят с утра, а поют, танцуют, угощают друг друга свежей капустой и чувствуют себя на долгие годы здоровыми и активными?"

Громова напомнила, что самое первое клубное пространство для старшего поколения в городе открылось в июле 2019 года: "Сегодня их уже 21, до конца года будет 30, в будущем году - 60". "А что дальше? Ведь районов в Москве 125?" - интересуюсь я. "Дальше посмотрим, мы ориентируемся на запросы москвичей старшего возраста, а им нужно не количество, а то, какое место в их жизни занимают эти центры. Как говорят они сами: "Мой социальный центр" - это как дом, где по-настоящему хорошо. И не важно, сколько вам лет - 60, 70 или 80". Создать такую атмосферу в каждом из "Моих социальных центров" помогает то, что клубы по интересам там ведут не нанятые тренеры, пусть даже самые звездные, а такие же москвичи, готовые поделиться своими знаниями и умениями. "Переспросить у звезды, если что-то не понял, не каждый решится, а у своего сверстника почему бы и нет? - продолжает Громова. - А вот найти таких горожан - увлеченных, интересных другим, лидеров - это уже задача нашей команды".

Но для этого и сами специалисты центров должны быть способны и разглядеть таланты, и уметь их поддержать. Елене Смирновой, руководителю центра на Таганке, это удается. Может быть, потому, что свое право возглавить "Мой социальный центр" она выиграла в конкурсе из 100 человек? Ну, а если прийти в клуб не чему-то научиться, а просто отдохнуть, почитать в удобном кресле книгу, там тоже будут рады, говорит Елена: "Включим торшер, укроем пледом, и никто не потревожит, даже если вы вздремнете".