За время пандемии онлайн-продажи мебели удвоились

Затраты россиян на мебель и товары для дома в последние два года увеличились и в обычной рознице, и в Сети. В среднем на одну покупку тратят 7,5 тысячи рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. Продажи мебели и сопутствующих товаров в РФ изучили платежный провайдер ЮКassa (входит в экосистему Сбера) и маркетплейс Hoff.

По данным исследования, в 2021 году оборот онлайн-платежей в мебельном сегменте вырос на 18 процентов к уровню 2020-го и в 2,1 раза превысил допандемийные показатели. Количество покупок по сравнению с 2019 годом увеличилось почти на 40 процентов, подсчитали в ЮKassa. Число пользователей, которые приобретают мебель и товары для дома через интернет, выросло на треть. Правда, это в основном завоевание прошлого года. За последние 11 месяцев количество онлайн-покупателей стало на три процента меньше.

В воронежском мебельном холдинге "Ангстрем" подтвердили, что интернет-продажи резко пошли вверх во время локдауна в самом начале пандемии. Обычная розница была закрыта, а людям нужно было обставлять квартиры, чтобы те могли выполнять новые функции - офисов, детских садов, спортзалов... Самый большой рост заказов в компании пришелся на кабинетную мебель. Позже спрос на товары для дома стимулировало то, что россиянам некуда было потратить деньги, отложенные на отпуск. Многие затеяли ремонт, перестановку или просто обновили интерьер за счет новой мебели.

"В этих условиях мы начали активно развивать направление e-commerce и создали у себя отдел дистанционных продаж. Продажи через интернет-магазин выросли в 10 раз относительно 2019 года, - сообщили в холдинге. - Людям понравилось приобретать онлайн. И сейчас продажи в нашем интернет-магазине по-прежнему больше, чем до пандемии. Он также выполняет имиджевую функцию. Зачастую именно через эту площадку происходит знакомство с брендом".

По данным Hoff, который имеет как традиционные розничные магазины, так и маркетплейс, общие продажи мебели за январь - ноябрь выросли более чем на четверть относительно 2020-го, а по сравнению с допандемийным годом прибавка достигла 35 процентов. Две трети всех продаж здесь приходится на офлайн, однако доля онлайна неуклонно растет. В 2019 году на интернет-покупки приходилось только 20 процентов оборота Hoff. Продажи мебели в розничных магазинах этого бренда за последние 11 месяцев выросли почти на треть, на онлайн-площадке - на 10 процентов.

В 2021 году оборот онлайн-платежей в мебельном сегменте вырос на 18 процентов к 2020

Обычная розница остается очень эффективным каналом продаж. Однако для привлечения посетителей приходится прикладывать дополнительные усилия. Если раньше основной покупатель был в возрасте 45+, то теперь за мебелью идет молодежь. Так, воронежская компания планирует перестроить всю розничную сеть, сделав ставку на просторные (по тысяче квадратных метров) салоны, где продукция выставляется в условных квартирах. Несколько таких площадок уже работает. Каждый "куб" посвящен определенной коллекции мебели. На стойке продавца встроен touch-монитор, для презентации серийных изделий используются VR-технологии.

P. S. По статистике ЮКassa, активнее всего россияне покупают мебель и товары для дома стоимостью от трех до восьми тысяч рублей.