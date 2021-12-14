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14.12.2021 21:02
Рубрика: Происшествия

Искусственный интеллект поможет при моделировании карт ЧС

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Для более точного определения количества населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, спасатели привлекут возможности телекоммуникационных компаний. Пока заключено соглашение с одним из гигантов мобильной связи. Но в перспективе - привлечение всех возможностей, которые способны оказать помощь МЧС для развития технологий искусственного интеллекта. Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, являются Приморский и Краснодарский края, Ростовская область.

"Целью заключения соглашения является снижение рисков и последствий ЧС природного и техногенного характера, предупреждение ЧС, развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, совершенствование систем связи", - сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на заместителя министра Виктора Ничипорчука.

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Ранее уже сообщалось, что МЧС завершает опытную эксплуатацию мобильного приложения по определению так называемых "термоточек" - очагов возгорания, с возможностью моделирования вероятных зон распространения пожаров. Спасателям при этом важно знать, какое точное количество людей находится в непосредственной близости от огня, а также в зонах возможного распространения пожара. При этом искусственный интеллект должен учитывать как направление ветра, так и температуру, и прочие факторы. Чем больше параметров, тем точнее модель. И возможности телекоммуникационных компаний важны лишь как один из компонентов в совокупности с алгоритмом, который будет заложен в программу построения моделей развития катастроф.

"В соответствии с соглашением стороны разработают метод прогнозирования количества человек на территории возможного возникновения ЧС на основе выявления профиля поведения групп населения в конкретных областях в зависимости от многих факторов. Они собираются оператором на основе собственных данных и внешних источников, а затем обрабатываются", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ДФО Приморский край ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область

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