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14.12.2021 04:40
Рубрика: Власть

Мэр Биробиджана подал в отставку

Текст: Юлия Гарднер

Глава Биробиджана Александр Головатый подал в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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Как сообщается в официальном аккаунте мэрии в Instagram, последним рабочим днем в Головатого станет 30 декабря. В течение двух недель предстоит определить, кто будет исполнять обязанности мэра.

"На заседании городской Думы рассмотрят заявление Александра Головатого, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города", - говорится в сообщении.

Головатый стал главой Биробиджана в 2019 году. До этого он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в Еврейской автономии.

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