Мыс на курильском острове предложили назвать именем Рихарда Зорге

Члены комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению сахалинской областной думы поддержали предложение назвать именем Рихарда Зорге безымянный мыс на острове Юрий, являющийся частью Малой Курильской гряды, сообщается на сайте думы.

С таким предложением к депутатам обратился совет регионального отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". Члены совета обосновали свое предложение заслугами выдающегося советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге перед нашим государством.

Безымянный мыс, покрытый травянистой растительностью, экспедиция Русского Географического общества обследовала в сентябре 2016 года.

До 5 февраля сахалинцы могут выразить свое согласие или несогласие с этим предложением. Письма можно присылать на электронный адрес областной думы.