На Камчатке справки об антителах к COVID-19 начали выдавать бесплатно

Справку о наличии антител к коронавирусу жителям Камчатского края теперь будут выдавать бесплатно. Ранее за эту услугу приходилось платить. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Теперь гражданам необходимо оплатить только анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции, вся документальная часть будет безвозмездной. Если у пациента есть готовый результат анализа, справку ему выдадут бесплатно", - пояснил начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрва региона Олег Мельников.

Уточняется, что действует такая справка месяц. Получить ее можно в любой поликлинике.

Напомним, что в ноябре по поручению губернатора в регионе заработали комиссии по выдаче справок об антителах к COVID-19. Этот документ наряду с QR-кодом или сертификатом о вакцинации стал пропуском в заведения, где действуют антиковидные ограничения. Также его можно предъявить при покупке билета на автобус или самолет.