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14.12.2021 10:54

На ММК появится сеть Private LTE МегаФона

МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта - Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.
Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК
Фото: Пресс-служба ММК

Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будут построены более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработают шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.

"Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината, - подчеркивает Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям "ММК". - Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения "умных" складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей".

"Магнитогорский металлургический комбинат - крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства", - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Новое пятилетнее соглашение предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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