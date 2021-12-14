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14.12.2021 04:26
Рубрика: Общество

Школьников Улан-Удэ перевели на удаленку из-за гриппа и ОРВИ

Текст: Ольга Коваль

Все образовательные учреждения Улан-Удэ с 14 декабря перевели учеников на дистанционный формат. Решение об этом принял накануне республиканский оперштаб. Причиной стало резкое увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом.

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Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, за последние три недели уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди школьников вырос в два раза.

"Последние три недели у нас отмечалась аномально теплая погода, которая благоприятствовала распространению ОРВИ и гриппа. К сожалению, на этом фоне среди детей растет и заболеваемость COVID-19. Поэтому сейчас необходимо максимально разобщить школьников, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - цитирует ТАСС главу управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева.

По его словам, за последнюю неделю на 38 процентов вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди дошкольников. Чтобы не пришлось закрывать еще и детские сады, республиканскому министерству образования поручено усилить меры профилактики в этих учреждениях. Улучшить эпидситуацию помогло бы и сокращение количества культурных и спортивных мероприятий с участием детей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ Пандемия коронавируса COVID-19

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