Трутнев раскритиковал темпы строительства больницы на Камчатке

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев побывал на стройке Камчатской краевой больницы, после чего пригрозил зампреду правительства региона Тимофею Смирнову личной ответственностью, если сроки ввода объекта в эксплуатацию будут нарушены. Об этом сообщает ТАСС.

Медицинский кластер должны были построить еще к 2023 году, теперь стало ясно, что срок сдачи переносится на 2024-й.

"Думаю, что дата ввода больницы в эксплуатацию должна для вас являться датой подтверждения или отсутствия подтверждения ваших полномочий на дальнейший период. Если укладываетесь - жмем вам руку и идем дальше в светлое будущее. Не укладываетесь - придется лично отвечать", - цитирует агентство полпреда.

По словам Тимофея Смирнова, подрядчик график строительства соблюдает, сейчас там работают около 240 человек, в начале следующего года планируется привлечь еще порядка 150 рабочих.

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, чтобы в 2024 году завершить второй этап строительства, региону требуется федеральная поддержка в размере 5,6 миллиарда рублей.

Краевая больница, площадь которой составляет 80 тысяч квадратных метров, рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. На первом этапе запланирован ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а также инженерных сооружений. На втором - возведение еще четырех больничных корпусов - поликлинического, палатного, патологоанатомического и корпуса вспомогательных отделений.