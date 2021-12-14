В больнице Якутска открылось отделение для зараженных "омикроном"

Обсервационное отделение для зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" открылось в одной из больниц столицы республики. Власти разработали план противодействия заболеванию. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщила зампред правительства Якутии Ольга Балабкина.

Напомним, что "омикроном" Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки. Накануне стало известно, что его выявили у 16-ти из 177 россиян, вернувшихся из Южной Африки.

Ранее республиканское управление Роспотребнадзора отмечало, что граждан, прибывших из неблагополучных по штамму "омикрон" и смежных стран, в Якутии нет.

Как сообщает оперштаб республики, за последние сутки коронавирус выявлен у 209 жителей региона. За все время с начала пандемии этой инфекцией заболели 73 650 человек, 67 919 выздоровели, 1 729 - скончались. Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Якутии составляет 70,1 процента.