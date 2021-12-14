В Хабаровске криминального авторитета обвинили в создании сети казино

В Хабаровском крае завершено расследование уголовное дело 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Согласно материалам расследования, мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Во время отбывания наказания в колониях он систематически нарушал режим, за что отрицательно характеризовался сотрудниками исправительных учреждений.

"Приобретя соответствующий криминальный статус и занимая высшее положение в преступной иерархии, обвиняемый выполнял ряд преступных функций, оказывая криминогенное влияние на территории исправительных колоний на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края, мужчина выступал в качестве "третейского судьи" во время споров между лицами из уголовной среды, обеспечивал пополнение преступной кассы, назначал "смотрящих" за исправительными учреждениями, а также контролировал соблюдение "воровских" традиций.

В прошлом году обвиняемый вместе с несколькими сообщниками открыли в Хабаровске три заведения, где проводились азартные игры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Хабаровский краевой суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.