В Хабаровске криминального авторитета обвинили в создании сети казино

Новости

Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах РФ 04:42
Мэр Биробиджана подал в отставку 04:40
Школьников Улан-Удэ перевели на удаленку из-за гриппа и ОРВИ 04:26
Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы 04:13
Врач-инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от СOVID 03:37
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 03:18
Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 05:10
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске криминального авторитета обвинили в создании сети казино

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае завершено расследование уголовное дело 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В Красноярске убийцу криминального авторитета приговорили к 10 годам

Согласно материалам расследования, мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Во время отбывания наказания в колониях он систематически нарушал режим, за что отрицательно характеризовался сотрудниками исправительных учреждений.

"Приобретя соответствующий криминальный статус и занимая высшее положение в преступной иерархии, обвиняемый выполнял ряд преступных функций, оказывая криминогенное влияние на территории исправительных колоний на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края, мужчина выступал в качестве "третейского судьи" во время споров между лицами из уголовной среды, обеспечивал пополнение преступной кассы, назначал "смотрящих" за исправительными учреждениями, а также контролировал соблюдение "воровских" традиций.

В прошлом году обвиняемый вместе с несколькими сообщниками открыли в Хабаровске три заведения, где проводились азартные игры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Хабаровский краевой суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Врач-инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от СOVID
Небензя назвал неприемлемым для РФ проект резолюции СБ ООН по климату
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников