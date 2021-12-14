В Хабаровском крае непривитых пенсионеров отправят на самоизоляцию

В Хабаровском крае вводят новые ограничительные меры для невакцинированных от коронавируса людей старше 60 лет.

С 15 по 30 декабря они должны соблюдать режим самоизоляции. Это правило распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров.

"Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, принято решение о приостановке с 15 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре компенсации льготного проезда на городском транспорте для пожилых пассажиров без QR-кода", - написал зампред правительства региона Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пенсионеры Хабаровска и Комсомольска могут вакцинироваться на дому. Для этого нужно оставить заявку по номеру 122 и оставить заявку.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю среди жителей старше 60 лет зафиксирован прирост заболеваемости ковидом на шесть процентов. В этой возрастной группе зарегистрировано 360 заболевших на 100 тысяч населения - это самые высокие цифры среди субъектов РФ.