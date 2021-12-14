В якутском Верхоянске зарегистрировали рекордную для Арктики жару

Температура +38 градусов, зафиксированная 20 июня прошлого года в якутском Верхоянске, официально признана рекордно высокой для Арктики, сообщает ТАСС.

Запись об этом внесли в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях Всемирной метеорологической организации (ВМО), штаб-квартира которой находится в Женеве.

Эксперты пришли к выводу, что наблюдения, проведенные в Верхоянске, соответствовали данным окружающих станций, а оборудование, местоположение и материально-техническое обеспечение сертифицированы якутским управлением Росгидромета".

Большая часть лета прошлого года была довольно теплой - средние температуры в арктической зоне Сибири на десять градусов превышали норму. В итоге 2020-й вошел в тройку самых теплых лет в истории наблюдений.

В прошлом году был зарегистрирован новый температурный рекорд и (18,3 градуса Цельсия) для Антарктического континента.

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, сейчас проверяют показатели температуры на уровне +54,4 градуса, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире - Долине Смерти в штате Калифорния. А также работают над тем, чтобы подтвердить новый рекорд для Европы, составивший +48,8 градуса на Сицилии этим летом.