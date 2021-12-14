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14.12.2021 06:41
Рубрика: Общество

В Приморье выросла заболеваемость COVID-19 среди школьников и пожилых

Текст: Ольга Журман

За последние дни приморские врачи регистрируют рост заболеваемости коронавирусом среди школьников и пожилых людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По данным специалистов краевого управления Роспотребнадзора, число заразившихся COVID-19 подростков увеличилось на 25 процентов, людей старше 65 лет - на семь.

"Мы фиксируем определенную стабилизацию по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, но все равно число инфицированных остается высоким. К тому же сейчас наблюдается и рост заражений гриппом", - говорит заместитель руководителя ведомства Марина Полякова.

Врачи напоминают, что снизить число заболевших COVID-19 может вакцинация. Сейчас в Приморье привиты 856 624 жителя.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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