В Приморье выросла заболеваемость COVID-19 среди школьников и пожилых

За последние дни приморские врачи регистрируют рост заболеваемости коронавирусом среди школьников и пожилых людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным специалистов краевого управления Роспотребнадзора, число заразившихся COVID-19 подростков увеличилось на 25 процентов, людей старше 65 лет - на семь.

"Мы фиксируем определенную стабилизацию по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, но все равно число инфицированных остается высоким. К тому же сейчас наблюдается и рост заражений гриппом", - говорит заместитель руководителя ведомства Марина Полякова.

Врачи напоминают, что снизить число заболевших COVID-19 может вакцинация. Сейчас в Приморье привиты 856 624 жителя.