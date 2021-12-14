За сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1989

2 Москва 1976

3 Московская область 1945

4 Краснодарский край 769

5 Красноярский край 703

6 Самарская область 678

7 Пермский край 665

8 Ростовская область 641

9 Свердловская область 641

10 Челябинская область 619

11 Иркутская область 596

12 Нижегородская область 571

13 Омская область 565

14 Воронежская область 553

15 Республика Башкортостан 512

16 Алтайский край 506

17 Хабаровский край 489

18 Ставропольский край 459

19 Приморский край 455

20 Саратовская область 413

21 Новосибирская область 398

22 Волгоградская область 387

23 Ленинградская область 361

24 Тверская область 355

25 Кемеровская область 354

26 Пензенская область 345

27 Вологодская область 336

28 Липецкая область 332

29 Архангельская область 321

30 Белгородская область 304

31 Ульяновская область 303

32 Тюменская область 302

33 Забайкальский край 300

34 Владимирская область 293

35 Республика Крым 278

36 Ярославская область 267

37 Амурская область 265

38 Орловская область 243

39 Республика Коми 243

40 Кировская область 243

41 Астраханская область 241

42 Тульская область 235

43 Брянская область 233

44 Смоленская область 231

45 Республика Бурятия 231

46 Оренбургская область 227

47 Республика Карелия 216

48 Рязанская область 212

49 Тамбовская область 211

50 Республика Саха (Якутия) 209

51 Томская область 208

52 Ханты-Мансийский автономный округ 202

53 Калужская область 200

54 Ивановская область 196

55 Новгородская область 189

56 Калининградская область 187

57 Курганская область 186

58 Республика Татарстан 179

59 Псковская область 172

60 Костромская область 158

61 Мурманская область 158

62 Республика Дагестан 158

63 Удмуртская Республика 156

64 Севастополь 155

65 Сахалинская область 144

66 Республика Хакасия 136

67 Республика Чувашия 135

68 Республика Мордовия 133

69 Курская область 127

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 122

71 Республика Марий Эл 118

72 Республика Адыгея 109

73 Кабардино-Балкарская Республика 97

74 Республика Ингушетия 85

75 Чеченская Республика 79

76 Республика Северная Осетия-Алания 78

77 Карачаево-Черкесская Республика 70

78 Камчатский край 52

79 Еврейская автономная область 35

80 Магаданская область 31

81 Республика Алтай 21

82 Республика Тыва 18

83 Республика Калмыкия 15

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 074 797 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,04%

2. Республика Тыва 0,06%

3. Республика Алтай 0,08% За последние сутки подтверждено 1 145 смертей Москва 89 Санкт-Петербург 62 Московская область 52 Воронежская область 38 Красноярский край 36 Волгоградская область 35 Республика Башкортостан 31 Свердловская область 31 Ростовская область 29 Челябинская область 29 Нижегородская область 28 Алтайский край 28 Краснодарский край 27 Ставропольский край 27 Республика Крым 25 Иркутская область 25 Брянская область 23 Самарская область 23 Пермский край 22 Рязанская область 20 Тюменская область 20 Республика Чувашия 18 Ленинградская область 16 Ивановская область 15 Ярославская область 15 Ульяновская область 15 Новосибирская область 15 Пензенская область 14 Липецкая область 13 Республика Коми 13 Саратовская область 13 Владимирская область 12 Тульская область 12 Вологодская область 12 Республика Дагестан 12 Удмуртская Республика 12 Республика Хакасия 12 Республика Бурятия 12 Омская область 11 Смоленская область 9 Тамбовская область 9 Кабардино-Балкарская Республика 9 Оренбургская область 9 Тверская область 8 Мурманская область 8 Ханты-Мансийский автономный округ 8 Белгородская область 7 Калужская область 7 Курская область 7 Республика Татарстан 7 Хабаровский край 7 Орловская область 6 Калининградская область 6 Астраханская область 6 Севастополь 6 Республика Северная Осетия - Алания 6 Курганская область 6 Костромская область 5 Республика Карелия 5 Республика Марий Эл 5 Кемеровская область 5 Забайкальский край 5 Архангельская область 4 Республика Мордовия 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Республика Саха (Якутия) 4 Приморский край 4 Амурская область 4 Новгородская область 3 Томская область 3 Сахалинская область 3 Республика Адыгея 2 Республика Калмыкия 2 Кировская область 2 Камчатский край 2 Еврейская автономная область 2 Чеченская Республика 1 Республика Алтай 1 Магаданская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 291 749 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 084 человека Москва 3436 Санкт-Петербург 3098 Московская область 1315 Алтайский край 1216 Нижегородская область 877 Омская область 846 Ростовская область 816 Челябинская область 754 Краснодарский край 738 Воронежская область 726 Пермский край 707 Красноярский край 671 Самарская область 657 Саратовская область 606 Пензенская область 565 Волгоградская область 564 Республика Башкортостан 536 Ульяновская область 514 Республика Коми 505 Хабаровский край 490 Тверская область 489 Иркутская область 467 Свердловская область 443 Тюменская область 436 Калининградская область 432 Орловская область 427 Ленинградская область 427 Смоленская область 415 Липецкая область 393 Забайкальский край 381 Вологодская область 374 Брянская область 359 Белгородская область 347 Оренбургская область 338 Республика Хакасия 330 Ярославская область 323 Новгородская область 323 Курская область 322 Республика Бурятия 317 Республика Крым 307 Курганская область 289 Костромская область 288 Архангельская область 278 Астраханская область 269 Республика Татарстан 268 Владимирская область 252 Ханты-Мансийский автономный округ 252 Кемеровская область 251 Мурманская область 246 Амурская область 231 Новосибирская область 227 Ставропольский край 225 Томская область 222 Тульская область 218 Республика Карелия 207 Калужская область 206 Республика Саха (Якутия) 204 Рязанская область 178 Псковская область 166 Ямало-Ненецкий автономный округ 157 Тамбовская область 154 Севастополь 149 Кировская область 141 Ивановская область 138 Республика Мордовия 133 Сахалинская область 128 Республика Северная Осетия - Алания 127 Удмуртская Республика 116 Республика Дагестан 114 Республика Чувашия 112 Республика Марий Эл 107 Приморский край 104 Карачаево-Черкесская Республика 101 Республика Тыва 93 Чеченская Республика 71 Кабардино-Балкарская Республика 67 Республика Ингушетия 61 Еврейская автономная область 57 Камчатский край 41 Магаданская область 37 Республика Адыгея 36 Республика Алтай 33 Республика Калмыкия 18 Ненецкий автономный округ 16 Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 804 000. Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%