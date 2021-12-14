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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1989
  • 2 Москва 1976
  • 3 Московская область 1945
  • 4 Краснодарский край 769
  • 5 Красноярский край 703
  • 6 Самарская область 678
  • 7 Пермский край 665
  • 8 Ростовская область 641
  • 9 Свердловская область 641
  • 10 Челябинская область 619
  • 11 Иркутская область 596
  • 12 Нижегородская область 571
  • 13 Омская область 565
  • 14 Воронежская область 553
  • 15 Республика Башкортостан 512
  • 16 Алтайский край 506
  • 17 Хабаровский край 489
  • 18 Ставропольский край 459
  • 19 Приморский край 455
  • 20 Саратовская область 413
  • 21 Новосибирская область 398
  • 22 Волгоградская область 387
  • 23 Ленинградская область 361
  • 24 Тверская область 355
  • 25 Кемеровская область 354
  • 26 Пензенская область 345
  • 27 Вологодская область 336
  • 28 Липецкая область 332
  • 29 Архангельская область 321
  • 30 Белгородская область 304
  • 31 Ульяновская область 303
  • 32 Тюменская область 302
  • 33 Забайкальский край 300
  • 34 Владимирская область 293
  • 35 Республика Крым 278
  • 36 Ярославская область 267
  • 37 Амурская область 265
  • 38 Орловская область 243
  • 39 Республика Коми 243
  • 40 Кировская область 243
  • 41 Астраханская область 241
  • 42 Тульская область 235
  • 43 Брянская область 233
  • 44 Смоленская область 231
  • 45 Республика Бурятия 231
  • 46 Оренбургская область 227
  • 47 Республика Карелия 216
  • 48 Рязанская область 212
  • 49 Тамбовская область 211
  • 50 Республика Саха (Якутия) 209
  • 51 Томская область 208
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • 53 Калужская область 200
  • 54 Ивановская область 196
  • 55 Новгородская область 189
  • 56 Калининградская область 187
  • 57 Курганская область 186
  • 58 Республика Татарстан 179
  • 59 Псковская область 172
  • 60 Костромская область 158
  • 61 Мурманская область 158
  • 62 Республика Дагестан 158
  • 63 Удмуртская Республика 156
  • 64 Севастополь 155
  • 65 Сахалинская область 144
  • 66 Республика Хакасия 136
  • 67 Республика Чувашия 135
  • 68 Республика Мордовия 133
  • 69 Курская область 127
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
  • 71 Республика Марий Эл 118
  • 72 Республика Адыгея 109
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 97
  • 74 Республика Ингушетия 85
  • 75 Чеченская Республика 79
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 78
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 70
  • 78 Камчатский край 52
  • 79 Еврейская автономная область 35
  • 80 Магаданская область 31
  • 81 Республика Алтай 21
  • 82 Республика Тыва 18
  • 83 Республика Калмыкия 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 074 797 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,04%
  • 2. Республика Тыва 0,06%
  • 3. Республика Алтай 0,08%
За последние сутки подтверждено 1 145 смертей
  1. Москва 89
  2. Санкт-Петербург 62
  3. Московская область 52
  4. Воронежская область 38
  5. Красноярский край 36
  6. Волгоградская область 35
  7. Республика Башкортостан 31
  8. Свердловская область 31
  9. Ростовская область 29
  10. Челябинская область 29
  11. Нижегородская область 28
  12. Алтайский край 28
  13. Краснодарский край 27
  14. Ставропольский край 27
  15. Республика Крым 25
  16. Иркутская область 25
  17. Брянская область 23
  18. Самарская область 23
  19. Пермский край 22
  20. Рязанская область 20
  21. Тюменская область 20
  22. Республика Чувашия 18
  23. Ленинградская область 16
  24. Ивановская область 15
  25. Ярославская область 15
  26. Ульяновская область 15
  27. Новосибирская область 15
  28. Пензенская область 14
  29. Липецкая область 13
  30. Республика Коми 13
  31. Саратовская область 13
  32. Владимирская область 12
  33. Тульская область 12
  34. Вологодская область 12
  35. Республика Дагестан 12
  36. Удмуртская Республика 12
  37. Республика Хакасия 12
  38. Республика Бурятия 12
  39. Омская область 11
  40. Смоленская область 9
  41. Тамбовская область 9
  42. Кабардино-Балкарская Республика 9
  43. Оренбургская область 9
  44. Тверская область 8
  45. Мурманская область 8
  46. Ханты-Мансийский автономный округ 8
  47. Белгородская область 7
  48. Калужская область 7
  49. Курская область 7
  50. Республика Татарстан 7
  51. Хабаровский край 7
  52. Орловская область 6
  53. Калининградская область 6
  54. Астраханская область 6
  55. Севастополь 6
  56. Республика Северная Осетия - Алания 6
  57. Курганская область 6
  58. Костромская область 5
  59. Республика Карелия 5
  60. Республика Марий Эл 5
  61. Кемеровская область 5
  62. Забайкальский край 5
  63. Архангельская область 4
  64. Республика Мордовия 4
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  66. Республика Саха (Якутия) 4
  67. Приморский край 4
  68. Амурская область 4
  69. Новгородская область 3
  70. Томская область 3
  71. Сахалинская область 3
  72. Республика Адыгея 2
  73. Республика Калмыкия 2
  74. Кировская область 2
  75. Камчатский край 2
  76. Еврейская автономная область 2
  77. Чеченская Республика 1
  78. Республика Алтай 1
  79. Магаданская область 1
  80. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 291 749 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 084 человека
  1. Москва 3436
  2. Санкт-Петербург 3098
  3. Московская область 1315
  4. Алтайский край 1216
  5. Нижегородская область 877
  6. Омская область 846
  7. Ростовская область 816
  8. Челябинская область 754
  9. Краснодарский край 738
  10. Воронежская область 726
  11. Пермский край 707
  12. Красноярский край 671
  13. Самарская область 657
  14. Саратовская область 606
  15. Пензенская область 565
  16. Волгоградская область 564
  17. Республика Башкортостан 536
  18. Ульяновская область 514
  19. Республика Коми 505
  20. Хабаровский край 490
  21. Тверская область 489
  22. Иркутская область 467
  23. Свердловская область 443
  24. Тюменская область 436
  25. Калининградская область 432
  26. Орловская область 427
  27. Ленинградская область 427
  28. Смоленская область 415
  29. Липецкая область 393
  30. Забайкальский край 381
  31. Вологодская область 374
  32. Брянская область 359
  33. Белгородская область 347
  34. Оренбургская область 338
  35. Республика Хакасия 330
  36. Ярославская область 323
  37. Новгородская область 323
  38. Курская область 322
  39. Республика Бурятия 317
  40. Республика Крым 307
  41. Курганская область 289
  42. Костромская область 288
  43. Архангельская область 278
  44. Астраханская область 269
  45. Республика Татарстан 268
  46. Владимирская область 252
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 252
  48. Кемеровская область 251
  49. Мурманская область 246
  50. Амурская область 231
  51. Новосибирская область 227
  52. Ставропольский край 225
  53. Томская область 222
  54. Тульская область 218
  55. Республика Карелия 207
  56. Калужская область 206
  57. Республика Саха (Якутия) 204
  58. Рязанская область 178
  59. Псковская область 166
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 157
  61. Тамбовская область 154
  62. Севастополь 149
  63. Кировская область 141
  64. Ивановская область 138
  65. Республика Мордовия 133
  66. Сахалинская область 128
  67. Республика Северная Осетия - Алания 127
  68. Удмуртская Республика 116
  69. Республика Дагестан 114
  70. Республика Чувашия 112
  71. Республика Марий Эл 107
  72. Приморский край 104
  73. Карачаево-Черкесская Республика 101
  74. Республика Тыва 93
  75. Чеченская Республика 71
  76. Кабардино-Балкарская Республика 67
  77. Республика Ингушетия 61
  78. Еврейская автономная область 57
  79. Камчатский край 41
  80. Магаданская область 37
  81. Республика Адыгея 36
  82. Республика Алтай 33
  83. Республика Калмыкия 18
  84. Ненецкий автономный округ 16
  85. Чукотский автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 804 000.

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