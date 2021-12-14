За сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 343 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1989
- 2 Москва 1976
- 3 Московская область 1945
- 4 Краснодарский край 769
- 5 Красноярский край 703
- 6 Самарская область 678
- 7 Пермский край 665
- 8 Ростовская область 641
- 9 Свердловская область 641
- 10 Челябинская область 619
- 11 Иркутская область 596
- 12 Нижегородская область 571
- 13 Омская область 565
- 14 Воронежская область 553
- 15 Республика Башкортостан 512
- 16 Алтайский край 506
- 17 Хабаровский край 489
- 18 Ставропольский край 459
- 19 Приморский край 455
- 20 Саратовская область 413
- 21 Новосибирская область 398
- 22 Волгоградская область 387
- 23 Ленинградская область 361
- 24 Тверская область 355
- 25 Кемеровская область 354
- 26 Пензенская область 345
- 27 Вологодская область 336
- 28 Липецкая область 332
- 29 Архангельская область 321
- 30 Белгородская область 304
- 31 Ульяновская область 303
- 32 Тюменская область 302
- 33 Забайкальский край 300
- 34 Владимирская область 293
- 35 Республика Крым 278
- 36 Ярославская область 267
- 37 Амурская область 265
- 38 Орловская область 243
- 39 Республика Коми 243
- 40 Кировская область 243
- 41 Астраханская область 241
- 42 Тульская область 235
- 43 Брянская область 233
- 44 Смоленская область 231
- 45 Республика Бурятия 231
- 46 Оренбургская область 227
- 47 Республика Карелия 216
- 48 Рязанская область 212
- 49 Тамбовская область 211
- 50 Республика Саха (Якутия) 209
- 51 Томская область 208
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 202
- 53 Калужская область 200
- 54 Ивановская область 196
- 55 Новгородская область 189
- 56 Калининградская область 187
- 57 Курганская область 186
- 58 Республика Татарстан 179
- 59 Псковская область 172
- 60 Костромская область 158
- 61 Мурманская область 158
- 62 Республика Дагестан 158
- 63 Удмуртская Республика 156
- 64 Севастополь 155
- 65 Сахалинская область 144
- 66 Республика Хакасия 136
- 67 Республика Чувашия 135
- 68 Республика Мордовия 133
- 69 Курская область 127
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 122
- 71 Республика Марий Эл 118
- 72 Республика Адыгея 109
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 97
- 74 Республика Ингушетия 85
- 75 Чеченская Республика 79
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 78
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 70
- 78 Камчатский край 52
- 79 Еврейская автономная область 35
- 80 Магаданская область 31
- 81 Республика Алтай 21
- 82 Республика Тыва 18
- 83 Республика Калмыкия 15
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 074 797 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,04%
- 2. Республика Тыва 0,06%
- 3. Республика Алтай 0,08%
За последние сутки подтверждено 1 145 смертей
- Москва 89
- Санкт-Петербург 62
- Московская область 52
- Воронежская область 38
- Красноярский край 36
- Волгоградская область 35
- Республика Башкортостан 31
- Свердловская область 31
- Ростовская область 29
- Челябинская область 29
- Нижегородская область 28
- Алтайский край 28
- Краснодарский край 27
- Ставропольский край 27
- Республика Крым 25
- Иркутская область 25
- Брянская область 23
- Самарская область 23
- Пермский край 22
- Рязанская область 20
- Тюменская область 20
- Республика Чувашия 18
- Ленинградская область 16
- Ивановская область 15
- Ярославская область 15
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Пензенская область 14
- Липецкая область 13
- Республика Коми 13
- Саратовская область 13
- Владимирская область 12
- Тульская область 12
- Вологодская область 12
- Республика Дагестан 12
- Удмуртская Республика 12
- Республика Хакасия 12
- Республика Бурятия 12
- Омская область 11
- Смоленская область 9
- Тамбовская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Оренбургская область 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Белгородская область 7
- Калужская область 7
- Курская область 7
- Республика Татарстан 7
- Хабаровский край 7
- Орловская область 6
- Калининградская область 6
- Астраханская область 6
- Севастополь 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Курганская область 6
- Костромская область 5
- Республика Карелия 5
- Республика Марий Эл 5
- Кемеровская область 5
- Забайкальский край 5
- Архангельская область 4
- Республика Мордовия 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Новгородская область 3
- Томская область 3
- Сахалинская область 3
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Камчатский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Чеченская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 291 749 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 34 084 человека
- Москва 3436
- Санкт-Петербург 3098
- Московская область 1315
- Алтайский край 1216
- Нижегородская область 877
- Омская область 846
- Ростовская область 816
- Челябинская область 754
- Краснодарский край 738
- Воронежская область 726
- Пермский край 707
- Красноярский край 671
- Самарская область 657
- Саратовская область 606
- Пензенская область 565
- Волгоградская область 564
- Республика Башкортостан 536
- Ульяновская область 514
- Республика Коми 505
- Хабаровский край 490
- Тверская область 489
- Иркутская область 467
- Свердловская область 443
- Тюменская область 436
- Калининградская область 432
- Орловская область 427
- Ленинградская область 427
- Смоленская область 415
- Липецкая область 393
- Забайкальский край 381
- Вологодская область 374
- Брянская область 359
- Белгородская область 347
- Оренбургская область 338
- Республика Хакасия 330
- Ярославская область 323
- Новгородская область 323
- Курская область 322
- Республика Бурятия 317
- Республика Крым 307
- Курганская область 289
- Костромская область 288
- Архангельская область 278
- Астраханская область 269
- Республика Татарстан 268
- Владимирская область 252
- Ханты-Мансийский автономный округ 252
- Кемеровская область 251
- Мурманская область 246
- Амурская область 231
- Новосибирская область 227
- Ставропольский край 225
- Томская область 222
- Тульская область 218
- Республика Карелия 207
- Калужская область 206
- Республика Саха (Якутия) 204
- Рязанская область 178
- Псковская область 166
- Ямало-Ненецкий автономный округ 157
- Тамбовская область 154
- Севастополь 149
- Кировская область 141
- Ивановская область 138
- Республика Мордовия 133
- Сахалинская область 128
- Республика Северная Осетия - Алания 127
- Удмуртская Республика 116
- Республика Дагестан 114
- Республика Чувашия 112
- Республика Марий Эл 107
- Приморский край 104
- Карачаево-Черкесская Республика 101
- Республика Тыва 93
- Чеченская Республика 71
- Кабардино-Балкарская Республика 67
- Республика Ингушетия 61
- Еврейская автономная область 57
- Камчатский край 41
- Магаданская область 37
- Республика Адыгея 36
- Республика Алтай 33
- Республика Калмыкия 18
- Ненецкий автономный округ 16
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 804 000.