Гастрономический туризм: В России создадут карту самых вкусных регионов

На гастрономическом фестивале в Уфе гостей потчевали самыми необычными блюдами. Что общего между шорскими пелбенами, копченой олениной с брусничным соусом, сугудаем из трески на чипасах из водорослей и тутырылган таук (татарское блюдо из курицы)?

Только то, что это образцы региональной кухни, отражающие особенности питания людей, живущих на Урале и в Сибири. А еще то, что они очень вкусные, каждый - на свой лад. Эти и еще с десяток-другой разных не менее непривычных для уфимцев блюд готовили на глазах искушенных экспертов шеф-повара, приехавшие из Мурманска, Кемерово, Петрозаводска. Не отставали от них и наши мастера.

Происходило это захватывающее действо в одном из уфимских отелей во время II Всероссийского форума-фестиваля "Гастрономический туризм. Новые возможности". Перспективы действительно есть.

Ведь сейчас менее одного процента предприятий питания специализируются на российской региональной кухне и представляют ценность для туристической отрасли. Между тем, согласно последнему соцопросу ВЦИОМ, почти 10 процентов россиян готовы путешествовать с гастрономическими целями. И если есть спрос, то должно быть и предложение.

Воспоминания о новых местах, где ты побывал, всегда связаны с эмоциями, а самые яркие вызывает еда. Чего только не придумают повара, чтобы блюда оставляли приятное послевкусие! Ради этого, например, Ольга Белоногова из Петрозаводска открыла музей-ресторан "В Карелии есть". Его посетители становятся зрителями иммерсионного гастрономического театра. Все блюда в меню - иллюстрация карельских достопримечательностей. Причем каждое подается с рассказом, легендой. И каждого, как у старинной картины, есть провенансная карта - историческая справка, которую гости, как правило, фотографируют, чтобы изучить позже. Потому что во время пиршества не до того.

Шеф-повара, продвигающие региональную кухню, - уникальные личности, настоящие энтузиасты, понимающие, насколько важны не только сама еда, но и антураж, атмосфера, в которой ее принимают. Вот как принимают гостей в единственном на всю страну шахтерском ресторане "Забой" в Кемерове.

Шеф-повар Владимир Брагин всегда в каске, в интерьере обязательны шахтерские атрибуты, цепи, мотыги и даже настоящие вагонетки, оборудованные под столы. Некоторые блюда подаются на посуде, сделанной в виде лопаты или мини-вагонетки.

Да и сами блюда - настоящие произведения поварского искусства. В Уфе Владимир Брагин предложил гостям гастрономического форума юкколу из дичи, салат с томленой дикой уткой и папортником, шорские пелбены, уже упомянутые в начале. Гвоздем дегустации стал марал в березовом венике с кашей из кедрового ореха и угольком из белых грибов.

Такие яства не должны оставаться экзотикой, убеждены эксперты.

Компетентно

Юлия Рыбакова, советник руководителя Ростуризма:

- Для развития такого направления, как гастрономический туризм, очень важно появление гастрономических регионов-лидеров. Мы с коллегами сформулировали цель: за пять лет получить пять регионов, делающих ставку на гастрономию и позиционирующих себя на туристической карте России в этом качестве. В России пока нет гастротуризма в классическом, глобальном понимании. Немного туров, единицы нишевых туроператоров. И вообще пока все довольно хаотично. Форумы проводятся для того, чтобы на одной площадке обсуждать проблемы, представлять лучшие практики. Вырастить лидеров позволит только консолидация федеральных и региональных ресурсов.

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