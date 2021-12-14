Гематолог: Анемией страдают до 60% женщин детородного возраста

Железодефицитной анемией - включая латентную форму - страдают до 60 процентов женщин детородного возраста. Высок риск развития этого заболевания у пациентов с хронической кровопотерей - геморроидальными, носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями.

Об этом заявила внештатный гематолог минздрава Оренбургской области Галина Кучма. Как сообщила пресс-служба ведомства, эксперт назвала главные факторы риска заболеваний крови.

Так, если у пациента проведена резекция желудка по поводу язвы или опухоли, и по какой-то причине не был назначен витамин В12, то ему угрожает развитие В12-дефицитной анемии. Когда человек бесконтрольно принимает анальгинсодержащие препараты, повышается риск лейкопении и тромбоцитопении. А у ВИЧ-инфицированных высока опасность СПИД-ассоциированных лимфопролиферативных заболеваний.

Риск тромбозов резко повышают такие факторы, как ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, прием оральных контрацептивов, преклонный возраст, а также сопутствующие патологии в виде сахарного диабета, гипертонии, онкологических и бронхо-легочных заболеваний.

- Для формирования тромбов необходимо сочетание трех факторов, - пояснила Галина Кучма. - Первый - это повреждение внутренней поверхности сосудов (возникает после травматических, опухолевых или воспалительных заболеваний). Второй - замедление тока крови (происходит при сердечной недостаточности, длительном постельном режиме и варикозной болезни). И третий - повышенная свертываемость крови (отмечается при травмах, воспалительных процессах, оперативных вмешательствах и обезвоживании организма). Иногда достаточно и одной причины. При наличии же всех трех тромбообразование неизбежно.

Что касается злокачественных заболеваний крови - лейкозы, лимфомы - то их риск повышается с возрастом. Главная опасность заключается в том, что первые симптомы не вызывают тревоги у человека. Это может быть небольшая усталость, повышенная утомляемость, сонливость, потливость по ночам и повышение температуры вечером.

- Конечно, если пациент обнаружил у себя увеличенные лимфатические узлы или повышенную кровоточивость, он обратится к врачу. И зачастую ему ответят: вы поздно обратились, - предостерегла гематолог.

Чтобы не допустить этого, необходимо проходить диспансеризацию. Кроме того, общий анализ крови должен выполняться при обращении к врачу с любой симптоматикой.

Отвечая на вопрос, можно ли делать прививку от COVID людям, страдающим онкогематологическими заболеваниями, эксперт подчеркнула, что большинство таких больных должны быть вакцинированы.

- Однозначно должны быть привиты пациенты, завершившие противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания, - констатировала Галина Кучма. - Больные, получающие лечение у гематолога, имеют рекомендации о наиболее благоприятном периоде для вакцинации с учетом характера заболевания и проводимой терапии.