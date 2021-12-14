Осужден колумбиец, похитивший драгоценности во время ЧМ-2018

В понедельник, 13 декабря, в Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который в 2018 году похитил украшения и бриллианты на 160 миллионов рублей. История эта наделала много шума, поскольку произошла в момент проведения в России чемпионата мира по футболу.

Тогда Эдгар Алехандро Валеро под видом грузчика похитил чемодан с драгоценностями на территории Казанской ярмарки во время погрузки партии ювелирных изделий в автомобиль. Пропажу обнаружили только в аэропорту.

Путем исследования записей камер наблюдения, проведения экспертиз следов и других процедур было установлено, что к краже причастен колумбиец, который к тому времени уже вернулся в Южную Америку. В сентябре 2019 года его задержали правоохранительные органы Аргентины, где он тогда находился, а в марте 2021 года преступника экстрадировали в Россию. Эдгар Валеро признался, что именно он похитил драгоценности, но показать, в какой именно лесопосадке зарыл свой клад, не смог - лишь примерно. Чтобы извлечь из земли четыре мешка с украшениями, полицейским пришлось исследовать большой участок местности.

Гособвинитель просил вынести обвиняемому наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы, однако судья назначил аргентинцу на полгода меньше - пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сидеть иностранец будет всего ничего: в срок наказания ему зачтут то время с 2019 года, пока он содержался под стражей.