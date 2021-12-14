Пермский театр "У Моста" поставил каноническую "Грозу"

В театре "У Моста" состоялся премьерный показ спектакля "Гроза", поставленного по пьесе Александра Островского.

Классическое произведение по классическим канонам - так можно охарактеризовать постановку Сергея Федотова. Декорации, костюмы, речь актеров с первых минут спектакля переносят зрителя в прошлое, в ту самую эпоху, которая описывается в пьесе Островского.

- Я сам видел в одной из интерпретаций современной "Грозы", как Кабаниха была директором продуктового магазина, а купец Дикой - генералом полиции. Мы не сторонники переделывать классику на современный лад, наш зритель, а это, в том числе, и школьники, и студенты, должны видеть и понимать, что купец - это купец, а аристократ - это аристократ. Такими, какими они были в те времена, когда о них писал Островский, - говорит художественный руководитель театра Сергей Федотов.

Работа над постановкой продолжалась несколько месяцев. Главная задача, которую ставил режиссер перед актерами - показать героев и время Островского таким образом, чтобы это было - "не скучно, как это демонстрируется в рамках школьной программы". В центре сюжета - все тот же домострой в лице Кабанихи, только теперь понятный и правильно продемострированный с эмоциями и в диалогах с домашними: Тихоном, Варварой и Катериной. Нельзя говорить - "нет", нельзя говорить - "да" и молчать без ответа - тоже нельзя.

Это ситуация, в которой хотя бы раз побывал каждый из нас в той или иной степени. Зритель по-настоящему сочувствует и сопереживает героям в моменты психологического давления, устроенного купчихой Кабановой, когда хочется сбежать и избавиться от этой несвободы. Точно так и поступает главная героиня Катерина с ее отчаянной жаждой женского счастья и неприятием душевной пустоты и обмана.