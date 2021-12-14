Самарская область делает ставку на креативный кластер наравне с космическим

14 декабря губернатор Дмитрий Азаров вместе с гендиректором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым провели встречу с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

На встрече участники со всей Самарской области обсудили вопросы реализации проектов, получивших грантовую поддержку, и перспективы дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года по Указу Президента РФ с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Уже в июне Фондом был объявлен первый конкурс на получение грантов для реализации инициатив по 8 направлениям: "Нация созидателей", "Культурный код", "Молодые лидеры", "Место силы", "Великое русское слово", "Я горжусь", "История страны/Вехи", "Многонациональный народ". О старте приёма заявок было заявлено в Самаре во время фестиваля набережных "ВолгаФест-2021" на заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура", которую возглавляет Дмитрий Азаров.

Самарская область, где сформирован успешный опыт поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив, активно включилась в подготовку по участию в конкурсе. Так, по поручению Дмитрия Азарова в помощь авторам проектов оперативно был создан экспертный совет при региональном министерстве культуры. Опытные специалисты проводили анализ проектов, помогали подготовить заявочную документацию, консультировали по различным вопросам, министерство предоставляло заявителям рекомендательные письма.

- Конкурс Президентского фонда культурных инициатив - честная и конкурентная борьба, где все зависит только от самого проекта, качества его подготовки, соответствия критериям. К сожалению, бывали примеры, когда на конкурс подавалась хорошая идея, но заявка была недоработана. И в этом вопросе экспертный совет оказывал большую помощь и поддержку. Такой работы с экспертным советом на региональном уровне, как в Самарской области, я еще не встречал. Уверен, что все самарские победители конкурса реализуют свои инициативы, добьются предполагаемого эффекта и по итогам войдут в топ-100 лучших культурных практик, - приводит слова Романа Карманова пресс-служба Правительства Самарской области.

В результате такой продуманной подготовительной работы Самарская область вошла в число лидеров по количестве победителей конкурса. Всего было подано 12 460 заявок из различных регионов страны. В том числе, 248 заявок поступило из Самарской области, из которых 33 в итоге стали победителями по всем 8 направлениям, получив гранты из средств федерального бюджета на общую сумму более 90 млн. рублей.

Среди самарских победителей - музыкальный проект "Фестиваль САМ.ФЕСТ", который планируется провести в Самарской области в 2022 году с участием профессиональных и начинающих музыкантов-авторов со всей России. Проект "№1 Паблик-арт" объединит молодых художников и творческую молодежь из города Кинель и направлен на создание арт-квартала. Вошла в список победителей от Самарской области интерактивная выставка "Фронт. Тыл. Победа" паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова в Тольятти. Самарская молодежная общественная организация "Инклюзивный Ресурсный Центр" победила с проектом "Инклюзивные балы России", объединяющим людей с различными формами инвалидности и без неё.

Как в дальнейшем успешно воплотить проекты в жизнь, Дмитрий Азаров и Роман Карманов обсудили на встрече с самарскими победителями конкурса. Здесь были подняты, в частности, вопросы, как совместной работы при реализации конкретных проектов и формирования новых заявок на получение грантов (1 ноября стартовал второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив), так и развития сферы креативной индустрии на территории Самарской области. Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе развивается ряд масштабных проектов в области культуры и творчества, успешно реализуется нацпроект "Культура".

- В сфере развития креативных индустрий мы хотели бы занять лидирующие позиции. И мы стараемся создать для этого условия. Здесь, конечно, предстоит еще много работы, но за 3 года нам удалось, в том числе благодаря тому, что у людей появляются новые возможности самореализовываться в Самарской области, изменить миграционный баланс нашего региона. Это серьезный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении, - сказал губернатор.

Справка "РГ"

Самарская область - один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий. Объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП (при среднем по стране - не более 2,5% в ВВП). В этом сегменте экономики работает 14,3 тысяч предприятий и организаций, на которых занято более 32 тысяч человек. С целью поддержки сферы по инициативе Дмитрия Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий в Самарской области.