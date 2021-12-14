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14.12.2021 10:37
Рубрика: Власть

Самарских родителей пустят на детские новогодние утренники

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
13 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

На данный момент лабораторно подтверждены 694 случая заболеваний COVID-19: 634 - с клиническими проявлениями ОРВИ и пневмонии, 60 - без симптомов. Большинство из них по-прежнему регистрируется в Самаре. Медики с осторожностью говорят о наметившейся тенденции к снижению заболеваемости, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выше более чем в два раза. За минувшую неделю зарегистрировано 5172 случая, показатель на 100 тысяч населения составляет 162, что на 17% ниже по сравнению с неделей ранее.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Игорь Комаров оценил динамику снижения заболеваемости ковидом в Самаре

Заболевших становится меньше во всех возрастных группах, вместе с тем наибольшие показатели отмечаются в группах 65+, 30-49 лет, 50-64 года. Наиболее высокий показатель заболеваемости - среди представителей сферы услуг.

- Охват тестированием поддерживается на высоком уровне, и есть возможность его наращивания, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

За неделю прирост случаев ОРВИ составил 4,1% (всего выявлено 19357 заболевших), внебольничной пневмонией - 1334 человека, это меньше на 9%, чем за прошлые семь дней.

По информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находится 10218 человек с коронавирусом и 23488 человек - с пневмонией и ОРВИ. Снижение от пиковых значений составило почти 67% и 30% соответственно. В стационарах находится 2391 человек с подтвержденным COVID-19, это на 58% меньше, чем было в пиковые дни. Продолжается работа по выводу в штатный режим госпиталей, однако разработан и план обратного разворачивания коек при ухудшении ситуации.

При этом отмечено снижение темпов вакцинации по всем муниципальным образованиям. Сейчас в регионе привито первым компонентом 1593112 жителей (78,3% от плана, 50,5% от населения), повторную вакцинацию прошли более 198 тысяч человек (52,9%). От гриппа в регионе привито 38,8% от плана, недостаточно работа налажена в 13 муниципальных образованиях.

- С сожалением отмечаю, что ряд муниципалитетов не справляется с вакцинацией. Ничем другим, как невниманием к ветеранам, к их здоровью со стороны глав муниципальных образований я это объяснить не могу. Все зависит от вас, от вашего желания прийти на помощь людям, помочь им защитить свое здоровье. Коллеги, организуйте работу должным образом. Я не вижу должной динамики по отстающим муниципальным образованиям, - заявил губернатор.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В самарской библиотеке теперь можно почитать и привиться

Во вторник, 14 декабря, ожидается поставка закупленных на средства областного бюджета 320 тысяч доз вакцин от гриппа, их оперативно распределят по медицинским учреждениям.

Также министр отметил, что количество участников второго этапа викторины "Вакцинация - это жизнь!", которая проводится среди жителей, сделавших прививку от коронавируса, выросло по сравнению с первым в два раза - с 183002 до 440472. Он напомнил, что третий этап викторины состоится 22 декабря. Призовой фонд составляют квартира, машина и подарочные карты номиналом 4000 рублей.

На штабе Светлана Архипова проинформировала о ряде изменений, внесенных в постановления Главного государственного санитарного врача РФ. В частности, срок действия отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19 теперь составляет 48 часов, вместо 72 ранее.

Для предотвращения риска распространения штамма "омикрон" в аэропортах, в том числе и в Самарской международном аэропорту Курумоч, теперь будет организовано выборочное тестирование прилетающих из-за рубежа пассажиров, а по эпидпоказаниям - сплошного тестирования прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по ковиду.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
В Самаре победителям викторины для привитых вручили ключи от автомобилей

Обсуждался вопрос о возможности снять ограничение в части работы заведений общепита в ночное время, однако риски нового подъема заболеваемости в регионе, с точки зрения специалистов Роспотребнадзора, пока велики. К рассмотрению этого вопроса штаб вернется позднее.

Новогодние утренники в детских садах и школах родители смогут посетить в том случае, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы, без перемешивания потоков. Кроме того, попасть в дошкольное или общеобразовательное учреждение можно будет только привитым гражданам (при предъявлении соответствующего документа либо QR-кода) и с соблюдением всех санитарных норм.

Справка "РГ"

Для удобства жителей региона открыты дополнительные пункты массовой вакцинации, где можно привиться и от коронавируса (первично и повторно), и от гриппа. В Самаре это колледж им. Ляпиной и Самарская областная универсальная научная библиотека. Эти пункты будут работать каждый день без выходных вплоть до Нового года.

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