Саранские зрители первыми увидели "Елки-8"

Саранские зрители одними из первых увидели новогодний фильм "Елки-8": предпремьерный показ ленты состоялся накануне вечером в кинотеатре "Россия". Ранее столица Мордовии - наряду с Нижним Новгородом, Пермью, Тюменью и другими городами - стала одной из съемочных площадок кинофраншизы.

Сразу приоткроем завесу тайны: картина начинается именно с кадров, снятых в Саранске. По сюжету, здесь происходит действие одной из пяти киноновелл с участием Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Съемки финального эпизода проходили на главной площади города 17 октября. Участниками массовых сцен стали около тысячи жителей столицы республики.

- Я знаю, что в зале есть ребята, которые помогали. Спасибо вам - без вас ничего бы не получилось! - поблагодарил актеров массовки перед премьерным показом продюсер фильма Михаил Чичельницкий. Он заверил, что, несмотря на отказ некоторых киносетей от показа "Елок", у картины достаточно широкий прокат: все желающие смогут увидеть ее и зарядиться праздничным настроением.

Кроме Саранска, действие фильма происходит в Уфе, Екатеринбурге, Перми и Нижнем Новгороде.

- Это был очень интересный опыт взаимодействия с региональными киношниками и волонтерами: приятно, что везде есть желающие помочь съемкам фильма, люди, которые этим горят, - рассказал журналистам Михаил Чичельницкий. - Нам приятно вновь побывать в вашем городе - здесь очень уютная и теплая атмосфера. Мне кажется, "Елки" - это уже традиция, которая в некотором роде олицетворяет у нас Новый год. Когда-то таким фильмом стала "Ирония судьбы" - и остается по сей день. Хочется, чтобы наша лента порадовала как можно больше людей - это очень важно в сегодняшние непростые времена.

По словам собеседника, "Елки" - самая коммерчески успешная франшиза в истории российского кинематографа. Продюсеры надеются, что новая лента тоже не подкачает.

В зрительном зале на первом сеансе было много детских лиц: по инициативе главы РМ Артема Здунова часть билетов получили победители школьных олимпиад и творческих конкурсов, а также воспитанники интернатов.

- На премьере побывали 26 наших ребят - от одиннадцати лет и старше, - рассказал "РГ" директор Ялгинского детского дома Николай Николаев. - Сам я, конечно, воспитан на других фильмах, а детям понравилось. Мы потом делились впечатлениями, ребята в один голос сказали: "Класс!" Они с интересом следили за перипетиями истории и узнавали на кадрах знакомые саранские локации.

В широкий прокат лента выйдет 16 декабря.