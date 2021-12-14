Саратовские ученые представили новый метод диагностики мозга

Новости

Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади 10:04
В аэропорту Хабаровска экстренно сел Boeing-757, летевший в Китай 09:53
В Саратовской области от отравления скончался третий ребенок 09:43
Мишустин утвердил комплексный план развития Норильска 09:42
В Хабаровском крае непривитых пенсионеров отправят на самоизоляцию 09:21
Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии 09:20
Тимошенко сообщила о последнем месте Украины в Европе по ВВП 09:16
Подлодка "Челябинск" может стать носителем "Цирконов" 09:07
ФАС разработала новые правила страхования рисков заемщиков 09:01
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске 08:56
На Камчатке справки об антителах к COVID-19 начали выдавать бесплатно 08:47
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
14.12.2021 10:47
Рубрика: Общество

Саратовские ученые представили новый метод диагностики мозга

Текст: Андрей Куликов

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета разработали новую технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения бактерий и вирусов.

Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19

Методика позволяет проводить раннюю диагностику ряда заболеваний. Результаты исследований опубликованы в журнале "Scientific Reports".

Проницаемость ГЭБ повышается при многих заболеваниях, таких как сахарный диабет, эпилепсия, гипертония, ишемия, а также вирусные инфекции. Оценить состояние ГЭБ можно, например, при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга. В то же время эта методика доступна не для всех пациентов, а используемые при ее применении контрастные вещества имеют побочные эффекты.

По новой методике, предложенной авторами статьи в научном журнале, оценка состояния гематоэнцефалического барьера проводится на основании данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это не только более доступное, чем МРТ, исследование, но, как утверждают исследователи, более чувствительное к происходящим изменениям в организме.

Ранее саратовские ученые выясняли, как изменяется проницаемость ГЭБ во время сна, а также под воздействием музыки, различных видов шума и света.

В 2019 году на проведение таких исследований и создание "лаборатории сна" ученые СГУ получили мегагрант правительства РФ. Заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская подробно рассказывала о своей научной работе "Российской газете".

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться
Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске
Индекс Мосбиржи стабилизируется на основной сессии
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева
Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии