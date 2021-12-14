Саратовские ученые представили новый метод диагностики мозга

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета разработали новую технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения бактерий и вирусов.

Методика позволяет проводить раннюю диагностику ряда заболеваний. Результаты исследований опубликованы в журнале "Scientific Reports".

Проницаемость ГЭБ повышается при многих заболеваниях, таких как сахарный диабет, эпилепсия, гипертония, ишемия, а также вирусные инфекции. Оценить состояние ГЭБ можно, например, при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга. В то же время эта методика доступна не для всех пациентов, а используемые при ее применении контрастные вещества имеют побочные эффекты.

По новой методике, предложенной авторами статьи в научном журнале, оценка состояния гематоэнцефалического барьера проводится на основании данных электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это не только более доступное, чем МРТ, исследование, но, как утверждают исследователи, более чувствительное к происходящим изменениям в организме.

Ранее саратовские ученые выясняли, как изменяется проницаемость ГЭБ во время сна, а также под воздействием музыки, различных видов шума и света.

В 2019 году на проведение таких исследований и создание "лаборатории сна" ученые СГУ получили мегагрант правительства РФ. Заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская подробно рассказывала о своей научной работе "Российской газете".