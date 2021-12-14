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14.12.2021 14:22

Саровские ученые разработают уникальный зонд для диагностики опухолей

Текст: Антон Дерябин
Своевременная надежная диагностика опухолей остается одной из важнейших задач онкологии. Традиционно в качестве неинвазивных, то есть не требующих физического проникновения в тело пациента, диагностических методик используются рентген и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ультразвуковая диагностика - они позволяют определить локализацию опухоли, ее размер и плотность.
Опытные образцы комбинированного зонда будут созданы к концу 2022 года. Фото: Pixabay Опытные образцы комбинированного зонда будут созданы к концу 2022 года. Фото: Pixabay
Опытные образцы комбинированного зонда будут созданы к концу 2022 года. Фото: Pixabay

Инвазивные методики, такие как хирургическая биопсия, требуются для определения доброкачественного или злокачественного характера формирования опухоли, ее состава и стадии развития по образцу биологической ткани, взятого при помощи специального зонда амбулаторно или в ходе операции.

Фото: iStock
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Всем необходимым специализированным оборудованием для постановки первичного диагноза и квалифицированными специалистами, способными правильно обработать результаты диагностики, обладают только крупные онкоцентры и многопрофильные медицинские учреждения регионального или столичного уровня. От консультации у хирурга в поликлинике небольшого города или поселка до полноценного обследования в районном или областном диагностическом центре могут пройти недели или месяцы, а мы знаем, что в случае с онкологией каждый день на счету.

Российский федеральный ядерный центр в Сарове Нижегородской области уже несколько лет занимается решением этой проблемы путем разработки устройств для проведения оптической биопсии - малоинвазивной диагностической методики. При помощи зонда в виде тонкой иглы в режиме реального времени исследуются оптические свойства опухоли по рассеянию ей светового пучка, исходящего от зонда. В настоящее время появились автоматические и полуавтоматические устройства для проведения пункции опухоли и взятия образца ткани, не требующие условий стационара. Не хватает только врачей, способных провести гистологические (клеточные) исследования взятых образцов.

Саровские ученые получили грант в размере 5 миллионов рублей от Нижегородского научно-образовательного центра на проведение работ по созданию комбинированного зонда, способного за одну процедуру взять образец опухоли для глубокого анализа и одновременно оценить характер новообразования по спектральным данным. Способ забора биоматериала будет реализован в двух вариантах - гильотинного типа - когда вырезается столбик пораженной ткани, и аспирационного - когда в зонд всасывается жидкое содержимое опухоли. К концу 2022 года будут разработаны опытные образцы изделий.

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