Ученые самарского вуза придумали, как восстановить обоняние после COVID-19

Новости

"Барселона" уступила "Боке Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны 23:06
"Газпром": Экспорт газа в Китай "существенно увеличится" в конце года 22:55
В Белом доме прогнозируют "взрыв" инфекций из-за "омикрон"-варианта 22:55
Генпрокурор округа Колумбия подал иск о признании штурма Капитолия "терактом" 22:34
Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 21:16
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 21:06
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 20:57
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 20:56
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 20:34
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 19:46
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 18:30
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 21:54
Рубрика: Общество

Ученые самарского вуза придумали, как восстановить обоняние после COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Ученые Самарского государственного медицинского университета придумали, как помочь пациентам восстановить потерянное обоняние после ковида. На выставке "Здравоохранение-2021" вуз представил комплекс ReviSmell, который предназначен для диагностики нарушений обоняния и его реабилитации.
С помощью VR-очков пациент "гуляет" по дендрарию, ему подаются различные ароматы. Человек их узнает и запоминает. Фото: СамГМУ С помощью VR-очков пациент "гуляет" по дендрарию, ему подаются различные ароматы. Человек их узнает и запоминает. Фото: СамГМУ
С помощью VR-очков пациент "гуляет" по дендрарию, ему подаются различные ароматы. Человек их узнает и запоминает. Фото: СамГМУ

"Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы. И цель пациента - узнавать их, - рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии университета Татьяна Владимирова. - Обонятельные расстройства - частый симптом COVID-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много. Сегодня готовых решений нет, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Мы пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти".

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах

То есть с помощью тренажера медики активируют обонятельные рецепторы, реконструируют нейронные связи и улучшают "обонятельную" память.

По словам руководителя проектов Института инновационного развития в СамГМУ Артема Морева, главная особенность ReviSmell в том, что в процессе диагностики и реабилитации идет воздействие на несколько рецепторов одновременно за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария.

"В состав аппаратно-программного комплекса, - рассказал Артем Морев, - входит пневматическое устройство подачи ароматических веществ, концентрацию которых можно регулировать. А также специальное программное обеспечение. Оно отвечает за управление подачей ароматической смеси и визуализации образов для вовлечения пациента".

Ученые уже опробовали аппарат при лечении пациентов с ковидом в клиниках Самарского государственного медицинского университета. "Результаты вселяют уверенность, что его внедрение позволит успешно справляться с обонятельными нарушениями", - отметила Татьяна Владимирова.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии