Ученые самарского вуза придумали, как восстановить обоняние после COVID-19

Ученые Самарского государственного медицинского университета придумали, как помочь пациентам восстановить потерянное обоняние после ковида. На выставке "Здравоохранение-2021" вуз представил комплекс ReviSmell, который предназначен для диагностики нарушений обоняния и его реабилитации.

С помощью VR-очков пациент "гуляет" по дендрарию, ему подаются различные ароматы. Человек их узнает и запоминает. Фото: СамГМУ

"Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы. И цель пациента - узнавать их, - рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии университета Татьяна Владимирова. - Обонятельные расстройства - частый симптом COVID-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много. Сегодня готовых решений нет, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Мы пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти".

То есть с помощью тренажера медики активируют обонятельные рецепторы, реконструируют нейронные связи и улучшают "обонятельную" память.

По словам руководителя проектов Института инновационного развития в СамГМУ Артема Морева, главная особенность ReviSmell в том, что в процессе диагностики и реабилитации идет воздействие на несколько рецепторов одновременно за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария.

"В состав аппаратно-программного комплекса, - рассказал Артем Морев, - входит пневматическое устройство подачи ароматических веществ, концентрацию которых можно регулировать. А также специальное программное обеспечение. Оно отвечает за управление подачей ароматической смеси и визуализации образов для вовлечения пациента".

Ученые уже опробовали аппарат при лечении пациентов с ковидом в клиниках Самарского государственного медицинского университета. "Результаты вселяют уверенность, что его внедрение позволит успешно справляться с обонятельными нарушениями", - отметила Татьяна Владимирова.