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14.12.2021 11:00
Рубрика: Общество

В Год науки и технологий Башкирия сделала качественный рывок вперед

Текст: Гульназ Данилова
Евразийский НОЦ мирового уровня представил итоги своих технологических проектов на объединенном стенде Башкортостана на выставке "ВУЗПРОМЭКСПО - 2021", организованной в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи. В рамках деловой программы форума были подведены главные результаты Года науки и технологий в республике.
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Прежде всего - это включение вузов в крупнейшие федеральные программы, организация шести молодежных лабораторий в периметре Евразийского НОЦ, включение Уфы в число городов, где построят современные университетские кампусы.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
В Сочи представили уникальные разработки Евразийского НОЦ

Резюмируя успехи региона, советник Главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов подчеркнул, что сразу три университета региона зашли в программу "Приоритет - 2030" и получат базовую и специальную часть гранта. На 2021 - 2023 годы региональная наука получит финансирование в объеме 3,5 миллиарда рублей. В частности, на развитие молодежных лабораторий НОЦ будет направлен 261 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

- Для современной молодежи важен не только уровень доходов, но и карьерные перспективы. Когда невозможно возглавить лабораторию, участвовать в решении тех или иных научных задач, то это заставляет ученых уезжать и искать лучшие места для жизни. А когда мы такие лаборатории "приземляем" в наших региональных вузах и научных учреждениях, то ребята получают возможность и карьерного роста, и дополнительного финансирования, - пояснил Руслан Казыханов.

На региональном уровне приняты беспрецедентные решения, придающие новый импульс развитию науки и образования. Учреждены республиканские гранты для молодых ученых. Имена первых 20 человек уже определены. Также вузы получат средства регионального мегагранта - между ними распределят 300 миллионов рублей, которые они должны освоить за три года.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Серьезным прорывом, прежде всего в науке, стало решение создать в Башкортостане карбоновый полигон. Его оператором выступает Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Первый финансовый транш вуз получит в 2022 году. На конгрессе республика выступила организатором круглого стола "Карбоновые полигоны как инструмент исследований и контроля углеродного баланса", на котором ведущие специалисты России обсудили актуальные вопросы разработки и развития технологий контроля углеродного баланса, а также формирования системы мониторинга парниковых газов.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Названы имена победителей конкурса грантовой поддержки молодых ученых

На конгрессе в Сочи сделаны дальнейшие шаги для реализации данного проекта - подписано соглашение о присоединении УГНТУ к консорциуму "Климатическая трансформация энергетической отрасли", объединяющему производственные, инжиниринговые, научные и образовательные организации. Документ подписали ректор УГНТУ Олег Баулин и ректор НИУ "Московский энергетический институт" Николай Рогалев.

Сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Андрей Фурсенко, осмотрев выставку, отметил, что в Башкортостане одновременно с традиционными направлениями: двигателестроением, материаловедением, "нефтянкой", разрабатывают новые, связанные с биологией, медициной, информационными технологиями.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

- В республике решили принципиально по-другому подойти к науке, не только к проведению фундаментальных исследований, но и к прикладным, - добавил он. - Все это делается в интересах молодежи.

Председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова подчеркнула, что главная задача - сделать так, чтобы лучшие кадры, которые составляют интеллект, мощь республики, работали здесь, творили, изобретали, и их изобретения внедрялись в жизнь.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

С экспозициями выставочной площадки Евразийского НОЦ также ознакомился президент Академии наук России Александр Сергеев. Он напомнил, что Башкирия традиционно сильна в химии, новых материалах и энергетике.

- Сейчас декарбонизация - это очень актуальный вопрос. Вкладываясь в технологии нефтехимии, газохимии, мы должны иметь в виду, что традиционные источники энергии в будущем энергетическом укладе займут не столь большой удельный вес. Становится ясно, что нефтехимия и газохимия должны уходить больше в создание новых материалов. Считаю это очень интересным направлением, и это как раз ваше, - заявил руководитель РАН.

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