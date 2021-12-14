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Рубрика: Общество

В Кировской области для спасения пациента направили вертолеты санавиации

Текст: Оксана Ильина
Фото: Пресс-служба минздрава Кировской области Фото: Пресс-служба минздрава Кировской области
Фото: Пресс-служба минздрава Кировской области

Сразу два вертолета санитарной авиации и шесть часов работы врачей понадобились для спасения жителя Кировской области. Как сообщили в минздраве региона, 25-летний мужчина поступил стационар центральной районной больницы города Нагорска с проникающим ножевым ранением в живот. Медики диагностировали повреждение органов брюшной полости и сильное кровотечение.

Фото: iStock
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Местные хирурги решили не рисковать и попросили помощи специалистов областного центра. В Нагорск был вылетел вертолет санавиации с абдоминальным хирургом и анестезиологом-реаниматологом на борту.

- Пока вертолет находился в воздухе, пациенту была оказана необходимая экстренная помощь и подготовлена операционная. Это позволило сразу по прилету врачей приступить к операции, - пояснила главный врач Нагорской ЦРБ Наталия Чеглакова

Однако во время операции хирурги обнаружили скрытое повреждение крупной артерии. С учетом состояния пострадавшего врачи провели еще одну телеконсультацию, и в райцентр был направлен второй вертолет с сосудистым хирургом.

Операция длилась шесть часов. После того, как состояние мужчины стабилизировалось, его перевезли в Кировскую областную больницу для продолжения лечения.

По данным минздрава области, с начала года санитарной авиацией региона было совершено 355 вылетов. Из районов области в медучреждения Кирова доставили 459 пациентов, в том числе 49 детей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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