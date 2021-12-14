В Уфе стартует Международная неделя бизнеса - 2021

Международная неделя бизнеса - 2021 "Инвестиции в будущее" организована правительством Республики Башкортостан.

В самом крупном бизнес-событии, на котором по традиции подводят итоги года, примут участие представители региональных и федеральных госструктур, эксперты, предприниматели из разных регионов России, а также их зарубежные коллеги.

Почетными гостями форума станут генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич, президент Фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко, индустриальный директор авиационного комплекса ГК "Ростех" Анатолий Сердюков, вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Анна Фомичева, генеральный директор Ассоциации Европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг и другие.

Также запланировано участие чрезвычайного и полномочного посла Королевства Тунис в Российской Федерации Т. Бен Салема, президента Международного форума BRICS Пурнимы Ананд, представителей Таджикистана, Узбекистана и Турции.

Страной-партнером Международной недели бизнеса в 2021 году станет Республика Казахстан. В Уфу прибудет делегация Казахстана под руководством премьер-министра Аскара Мамина. Также ожидается визит делегации Беларуси под руководством заместителя премьер-министра Республики Беларусь Александра Субботина.

Форум будет работать с 15 по 18 декабря. Каждый день посвящен отдельной теме. Так, 15 декабря на пленарном заседании обсудят вопросы экспорта и инвестиций в новых условиях. 16 декабря темой пленарного заседания выбрана "Международная кооперация. Открывая мир каждому". 17 декабря - "Гонка лидеров. Конкуренция для достижения общего результата". 18 декабря пройдет под знаком бизнес-партнерства Республики Казахстан и Республики Башкортостан.

На полях форума состоится церемония вручения премии "ТЭФИ-Капитал", награждение победителей конкурсов "Экспортер года" и "100 лучших товаров России-2021", вручение региональной бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".

Глава республики Радий Хабиров проведет юбилейное заседание инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате "Инвестиционного часа". Также участники форума станут свидетелями торжественного открытия индустриального парка "Уфимский".

На Международной неделе бизнеса состоится презентация международного музыкального конкурса "Soul of Eurasia", на концерте прозвучат песни содружества стран-участниц ШОС и БРИКС.

Уфимская площадка выбрана местом деловых контактов и заключения соглашений. Так, 15 декабря запланирована встреча генерального директора АО "Российский экспортный центр" Вероники Никишиной с ключевыми экспортерами Республики Башкортостан.

- Уверен, что мероприятия, запланированные в рамках Международной недели бизнеса, дадут дополнительный импульс для развития экономики не только Башкортостана, но и всей страны, а также позволят предпринимателям и всему бизнес-сообществу найти ответы на многие вопросы, связанные с цифровой трансформацией, технологической революцией и международной кооперацией, - подчеркнул премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Международная неделя бизнеса - 2021 пройдет в гибридном формате. Многие спикеры будут участвовать онлайн.

Прямая трансляция пленарных заседаний, а также других мероприятий форума доступна на сайте.