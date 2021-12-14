Более 70 воспитанников интерната госпитализировали в Туве

В инфекционную больницу Кызыла доставлены 74 воспитанника школы-интерната Республики Тыва. Предварительный диагноз госпитализированных детей - пищевое отравление, сообщает сегодня региональный главк МЧС.

В больницу детей из республиканского учреждения образования доставили 13 декабря около 23 часов местного времени. Сначала госпитализировали около 30 ребят, причем речь шла об ОРВИ. 14 декабря к 5.30 число заболевших увеличилось. Изменился и предварительный диагноз.

Состояние несовершеннолетних врачи называют удовлетворительным, уточнили в МЧС. На территории школы-интерната введен карантин.

Глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пишет, что 25 госпитализированным требуется особое внимание медиков. Проводится эпидемиологическое расследование.