Нацпроект помог увеличить выпуск лекарств

Увеличить выпуск жизненно важного препарата всего за полгода удалось новокузнецким фармацевтам. Успешнее пошло дело и в крупнейшей государственной аптечной сети Калужской области. И еще во многих других предприятиях фармотрасли.

Все они участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Сети аптек "Калугафармация" это помогло на 12 часов сократить время приемки товара. Лекарства стали заметно быстрее доходить до аптечной полки. Эксперты Регионального центра компетенций изучили работу в компании и обнаружили ряд узких мест. И на предприятии начали внедрять систему адресного хранения на пилотном потоке - приемном отделе аптечного склада.

Было сформировано 29 мероприятий по устранению проблем. "В итоге, казалось бы, простые решения помогли существенно ускорить процессы", - рассказала "РГ" завскладом Елена Михеева. Изменились, например, правила перемещения товара на складе, разграничили потоки. "Все это не требует серьезных затрат, но отражается на скорости работы", - заверила Елена Михеева.

Бережливое производство на заводе "Органика" - одном из ведущих по выпуску лекарств за Уралом - стали внедрять в декабре 2020 года. Опытные эксперты бесплатно провели полный ее аудит - от закупки и хранения сырья до упаковки готовой продукции. Он показал, почему с конвейера сходит брак и откуда берутся поломки и простои.

А сэкономить рабочее время удалось, всего лишь изменив систему хранения инструмента, по-новому обустроив рабочие места и убрав лишние операции. В результате востребованное лекарство, которое уменьшает вязкость крови, теперь производят с удвоенной скоростью.

Раньше выпускали около 12 тысяч упаковок за смену, сейчас - до 16,2 тысячи. Производительность труда выросла почти на 30 процентов. И дополнительные инвестиции не понадобились.

"Опыт предприятий показывает: все процессы протекают в среднем на четверть быстрее, повышается выработка, снижаются объемы незавершенного. Это дает возможность за счет высвободившихся ресурсов увеличивать инвестиции в производство, создавать новые рабочие места", - отмечает руководитель Кемеровского центра компетенций Дмитрий Перекрестов.

И, что не менее важно, благодаря переменам на предприятиях фармотрасли лекарства в два раза быстрее попадают в российские аптеки. И там тоже на складах не задерживаются.