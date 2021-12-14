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Рубрика: Происшествия

Никто из фигурантов дела о трагедии на "Листвяжной" не признал вину

Текст: Юлия Потапова
Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о трагедии на шахте "Листвяжная" не признает вины.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, о направлениях расследования, по которым ведется активная работа, доложили председателю СК России Александру Бастрыкину и его первому заместителю Эдуарду Кабурнееву. Во вторник они прибыли на "Листвяжную".

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Руководители ведомства заслушали доклад об актуальных данных расследования обстоятельств аварии. В его рамках назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие. Помимо всего прочего, проверяется работа датчиков аэрогазового контроля на шахте.

Глава СК РФ дал ряд указаний по расследованию дела. Он потребовал не только восстановить цепочку событий, приведших к катастрофе, но внимательно изучить все доводы горняков и тщательно исследовать документацию, изъятую на добывающем предприятии. Руководитель СК РФ подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку.

В деле "Листвяжной", которым занимается центральный аппарат СК РФ, сейчас пять фигурантов. Экс-директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, а госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей. Следствие считает, что инспекторы за несколько дней до аварии на "Листвяжной" составили акты о проверке штрека, хотя на самом деле никакой проверки не было.

Взрыв в горных выработках шахты "Листвяжная" прогремел 25 ноября, как раз в период между двумя сменами, когда под землей одновременно находились 285 человек. Большинство шахтеров удалось эвакуировать, остальных начали выводить отделения ВГСЧ, но из-за угрозы нового взрыва операцию пришлось остановить. В итоге 51 человек - 46 шахтеров и пять спасателей - погибли.

Тела всех погибших подняты на поверхность и идентифицированы. Один из пострадавших остается на лечении в медицинском учреждении.

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