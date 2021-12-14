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14.12.2021 06:02
Рубрика: Происшествия

Шестерых заключенных госпитализировали после драки в колонии Приангарья

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области шестеро заключенных исправительной колонии госпитализированы с травмами, полученными во время бытового конфликта. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Экс-начальника колонии Приангарья обвинили в получении крупной взятки

Драка произошла 11 декабря в спальне общежития ИК-6 Иркутска. Сотрудники колонии проводят проверку. Информация о ЧП направлена в органы следствия, которым предстоит дать оценку действиям осужденных.

Напомним, Следственный комитет возбудил нескольких дел, связанных с работой учреждений регионального ГУ ФСИН. Заключенным были предъявлены обвинения в действиях сексуального характера, насилии, в нападениях на сотрудников колоний. Несколько работников пенитенциарной системы области тоже стали фигурантами уголовных дел - речь идет о превышении полномочий, о халатности, побоях и пытках.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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