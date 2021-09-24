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24.09.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Приангарье 19 человек накажут за массовые беспорядки в колониях

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Работа над рядом других дел продолжается. Речь в них идет, в частности, о нападениях заключенных на сотрудников исправительной колонии. Об этом сообщил сегодня региональный главк Следственного комитета.

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Напомним, весной 2020 года в Ангарске несколько осужденных ИК-15 в ответ на законные требования сотрудников колонии организовали массовые беспорядки, подожгли нескольких объектов в промышленной зоне ИК. Привлечены к ответственности 19 человек. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела, насчитывающего 150 томов.

В СК уточнили, что продолжается расследование еще нескольких уголовных дел, связанных с работой учреждений ГУФСИН России на территории Иркутской области. Осужденные обвиняются в "действиях сексуального характера с применением насилия", в нападениях на сотрудников колоний. Несколько работников системы исполнения наказаний, в свою очередь, стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, о халатности, о причинении физических и психологических страданий "путем побоев, с применением пыток".

Добавим, в нынешнем сентябре возбуждены уголовные дела, связанные с посягательством осужденных на жизнь и здоровье сотрудников колонии в Иркутской области.

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