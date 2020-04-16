Заказчики бунта в ангарской колонии установлены

Следственными органами установлены организаторы и заказчики массовых беспорядков в ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас в колонии, где 9 апреля вспыхнули беспорядки, работают следователи. Осужденные - активные участники бунта - изолированы и вывезены в другие учреждения уголовно-исправительной системы.

"Все осужденные обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 321 УК РФ.

Напомним, что 9 апреля несколько осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, напали сотрудника колонии, а потом нанесли себе ранения. На следующий день в колонии начался массовый бунт - заключенные подожгли промышленную зону, где сгорели деревообрабатывающие цеха и пожарная часть, а также помещения подсобного хозяйства, школа и производственное училище.

Бунт был подавлен сотрудниками регионального управления ФСИН. Более 300 его активных участников отправились в следственные изоляторы. При разборе завалов на месте сгоревших зданий было найдено тело заключенного с признаками насильственной смерти.

Пресс-служба ГУФСИН утверждает, что сотрудники управления во время беспорядков в колонии "действовали строго в рамках законодательства и в сложившейся ситуации принимали лишь самые необходимые меры для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности граждан".

Известно, что ИК-15 является колонией строгого режима.