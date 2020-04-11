Бунт в колонии под Иркутском подавлен, пожар потушен

Спецоперация в исправительной колонии (ИК-15) в Ангарске, где накануне вспыхнул бунт и начался пожар, завершена. Как сообщил ТАСС мэр Ангарска Сергей Петров, огонь потушен, идет проливка конструкций - работы планируется завершить к шести вечера по местному времени.

ГУФСИН по Иркутской области о том, что ситуация в ИК-15 взята под контроль, сообщило еще вечером 10 апреля.

Напомним, в ИК-15, имеющей статус колонии строгого режима, где отбывают наказание осужденные за тяжкие преступления и рецидивисты, заключенные начали бунтовать еще 9 апреля. По информации ФСИН и СК, один из осужденных, находящихся в штрафном изоляторе, отказался подчиниться требованиям сотрудника колонии. Еще 17 осужденных разбили камеры наблюдения в штрафном изоляторе и порезали себе предплечья. По данным ведомств, заключенные также напали на сотрудника учреждения.

На территорию ИК был введен спецназ. Одна из дорог, ведущих в Ангарску мимо колонии, была перекрыта.

Как отмечается в сообщении регионального ГУФСИН, заключенные подожгли нескольких объектов в промышленной зоне колонии. По свидетельствам очевидцев, пожар продолжался почти всю ночь - зарево было видно за несколько километров.

СУ СК по Иркутской области возбудил уголовное дело части 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности исправительного учреждения). В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.