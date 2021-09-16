В Приангарье заключенный ранил сотрудника колонии

В исправительной колонии № 2 Иркутской области заключенный совершил нападение на сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Нападение произошло около 11 часов утра 15 сентября. Специалист отдела безопасности проверял соблюдение распорядка дня. Покидая один из участков ИК-2, сотрудник получил удар в спину. Рана нанесена заточенной металлической пластиной, уточнили в пресс-службе.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

ГУ ФСИН по Иркутской области проводит проверку. Будет возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обстановка в колонии контролируется.

В учреждении напомнили, что в начале месяца, 3 сентября, четверо заключенных ИК-2 напали на сотрудника, который пытался пресечь нарушение правил осужденными. Возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений. Заключенные находятся в следственном изоляторе.