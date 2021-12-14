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Рубрика: Власть

В МЧС отметили безупречное состояние стратегических объектов Омского НПЗ

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ "Газпром нефти" одержал победу в соревновании защитных сооружений гражданской обороны, проводимых по приказу МЧС в Омской области. Конкурсная комиссия отметила безупречное техническое состояние стратегически важных объектов предприятия.
Фото: Стоян Васев Фото: Стоян Васев
Фото: Стоян Васев

Эксперты регионального управления МЧС и правительства Омской области сошлись во мнении: комплекс спецсооружений ОНПЗ полностью отвечает всем стандартам производственной безопасности. Претензий к техническому состоянию объектов и их оснащению нет. Защитные сооружения предприятия спроектированы с учетом численности сотрудников и оборудованы необходимыми системами жизнеобеспечения.

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Лучшей в регионе признана и действующая на ОНПЗ система обучения персонала по программам безопасности. На предприятии действует многопрофильный класс, укомплектованный пособиями и демонстрационными образцами средств индивидуальной защиты. Учебные материалы постоянно обновляются.

- Для Омского НПЗ вопросы гражданской обороны, пожарной, промышленной и экологической безопасности являются приоритетными. На предприятии выстроена единая система защиты людей и производства. Для работников регулярно проводятся инструктажи и тренинги. Находится на контроле пополнение запаса средств защиты, работоспособность систем связи и экстренного оповещения. Благодаря этим мерам предприятие полностью соответствует высоким отраслевым стандартам, - считает заместитель генерального директора Омского НПЗ по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Владимир Генералов.

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