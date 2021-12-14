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14.12.2021 16:04
Рубрика: Общество

В Норильске официально началась эпоха возрождения

Текст: Дмитрий Машуков
Сегодня правительство РФ утвердило Комплексный план социально-экономического развития Норильска - соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Воплощение плана, на которое предусмотрено до 2035 года 120 млрд рублей, названо приоритетной задачей государственного значения.
Фото: Кумышев Борис (Красноярск) Фото: Кумышев Борис (Красноярск)
Фото: Кумышев Борис (Красноярск)

Комплексный план подготовлен вслед за подписанием в феврале этого года четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией "Норникель" - она взяла на себя львиную долю финансирования.

Документ посвящен развитию города на ближайшие полтора десятилетия по разным направлениям. Это, в частности, реновация жилищного фонда, модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция социальных объектов, формирование комфортной и безопасной городской среды. Главная цель - кардинальное улучшение качества жизни. Норильск в этом отношении должен стать образцом для всей арктической зоны России.

Из 120 миллиардов рублей, предусмотренных планом на развитие Норильска, 24 млрд - средства бюджета РФ, 14,8 млрд - деньги Красноярского края, 81,3 млрд - вклад "Норникеля".

"Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. "Норникель" приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска", - подчеркнул президент "Норникеля" Владимир Потанин. Он заверил, что компания продолжит вкладывать деньги и прилагать усилия для создания комфортной и безопасной городской среды в Норильске.

В беседе с корреспондентом "РГ" подписание документа прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: "Комплексный план социально-экономического развития Норильска - первый в России пример такого рода частно-государственного партнерства в масштабах города. Речь идет не только о реновации, но и о решении ряда важных экологических вопросов. Кроме того, это очень интересный проект для ретранслирования в другие регионы России, которым может оказаться полезен опыт Красноярского края", - отметил Владимир Бурматов.

Мнение федерального коллеги разделил вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: "Утверждение плана - важное и беспрецедентное событие. Некоторые мероприятия, связанные с реновацией Норильска, начали реализовывать раньше, но сейчас, по сути, начинается активный этап работы в крепком взаимодействии большой команды - правительства РФ, администрации Красноярского края, мэрии Норильска и компании "Норильский никель", - сказал Дмитрий Свиридов.

Прямая речь

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- В самом северном городе мира - Норильске живут и работают люди, которые снабжают российскую и мировую экономику стратегическими металлами, необходимыми для передовых отраслей промышленности, для развития Северного морского пути. Принятие комплексного плана реновации и развития этого опорного для всего Таймыра города объемом более 120 млрд рублей, из которых 70 процентов выделит ПАО "ГМК Норильский никель", является знаковым проектом государственно-частного партнерства, главной целью которого является повышение качества жизни жителей Норильска. Впоследствии этот опыт может быть тиражирован при реализации других проектов комплексной реконструкции городов Крайнего Севера. План комплексной реконструкции Норильска рассчитан до 2035 года, однако наша цель - выполнить основной объем работ, связанных с обновлением жилого фонда, строительством объектов инженерной и социальной инфраструктуры, уже в ближайшие годы.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе:

- Жизнь большинства жителей Норильска связана с работой на предприятии "Норникеля". Эта компания является одним из крупнейших производителей металла в мире. И, конечно, современному предприятию, выпускающему высокорентабельный продукт, должен соответствовать внешний облик города. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей.

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Мы уверены, что особая социальная ответственность "Норникеля" в партнерстве и с инициативой региональной власти станет долгосрочной и прочной основой благополучия жителей Крайнего Севера.

В регионах Общество Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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