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14.12.2021 07:00
Рубрика: Общество

В Сибири внедрили новую технологию лечения порока митрального клапана

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские кардиохирурги выполнили первые операции по эндоваскулярному клипированию митрального клапана сердца.
Фото: НМИЦ имени Мешалкина Фото: НМИЦ имени Мешалкина
Фото: НМИЦ имени Мешалкина

Нарушение функции клапана, при котором происходит обратный ток крови из желудочка в левое предсердие, - наиболее распространенный порок митрального клапана сердца. Нередко такая патология приводит к сердечной недостаточности.

Фото: iStock
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По данным медиков, это заболевание чаще всего поражает пожилых людей. Он порока митрального клапана страдает около 10 процентов пациентов старше 75 лет. Однако для многих из них "открытое" протезирование митрального клапана невозможно. Основная причина отказа в операции - высокий риск летальности и жизнеугрожающих осложнений.

Малоинвазивная технология клипирования митрального клапана станет альтернативой для таких пациентов.

Кардиохирургического вмешательство проводится без использования искусственного кровообращения под контролем чреспищеводной эхокардиографии.

- С помощью катетера через бедренные вены хирург заводит в полость сердца клип, который устанавливается между створками митрального клапана и удерживает их в нужном положении, позволяя устранить или значимо снизить степень недостаточности, - сообщает представитель НМИЦ имени Мешалкина Минздрава России Дарья Семенюта.

Кардиохирурги уже прооперировали четырех пациентов с митральной недостаточностью. Отмечается, что после наработки большого опыта использования альтернативная технология получит применение в широкой клинической практике.

Комментарий

Олег Крестьянинов, заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени Мешалкина:

- Данная методика позволяет оказывать помощь пациентам, которым ранее отказывали в хирургическом лечении. Однако в связи с технической сложностью вмешательства, необходимостью использования чреспищеводной эхокардиографии, которую должен выполнять специалист высокой квалификации, длительностью операции технология может применяться исключительно в экспертных медицинских центрах, обладающих большим опытом в эндоваскулярной кардиохирургии.

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