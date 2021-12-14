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14.12.2021 14:38

Аграрии Ставрополья смогут купить удобрения по фиксированной цене

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 283(8634)
Рост стоимости минеральных удобрений на мировом рынке привел к их дефициту внутри страны. Продукции либо нет в свободном доступе, либо продавцы устанавливают непомерно высокие цены. Если весной аграрии Ставропольского края не внесут подкормку в почву, то рискуют потерять до 30 процентов урожая.

Рост мировых цен на газ - главная причина дороговизны удобрений: подорожали селитра, аммофос и прочие химикаты. Это отразилось на спросе - многие компании в Европе сокращают объемы продукции, ведь втридорога никто покупать не хочет. При этом Россия, как поставщик газа, получила преимущество - экспортировать удобрения теперь гораздо выгоднее, чем отправлять на внутренний рынок. Но от этого страдает сельское хозяйство РФ - аграрии с прошлой весны жалуются на резкий рост цен. Правительство России с первого декабря до 31 мая ввело систему экспортных квот на минеральные удобрения, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Вывезти за границу позволят примерно то же количество, что и в прошлом году, - не более 5,9 миллиона тонн азотных удобрений и не более 5,35 миллиона тонн сложных удобрений.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Теперь же удалось договориться с производителями удобрений о фиксации отпускных цен для ставропольских аграриев.

- Министерство сельского хозяйства Ставрополья собирает информацию, на основании которой составляет реестр потребностей в минеральных удобрениях агропредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Эти данные - опорная точка как для аграриев, так и для заводов-изготовителей, которые распределяют объемы производства, - заявил вице-премьер правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

Документ почти готов. Но возникла проблема - отправить свои данные должны все аграрии вне зависимости от размеров и форм собственности.

- Корректировке график объемов и сроков поставки не подлежит. Мы получим только то количество удобрений, которое укажем. Лишнее уйдет на экспорт, ни одного килограмма оттуда мы не сможем забрать. Если сейчас кто-то даже незначительно ошибется в расчетах, запасы будет нечем пополнять, - подчеркнул Ситников.

Примерное количество нужных краю удобрений подсчитали по показателям прошлого года. Как сказал в разговоре с корреспондентом "РГ" министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков, потребность региона составляет 644 тысячи тонн в физическом весе. Примерно 40 тысяч тонн - это резерв.

Есть и другая проблема - перекупщики уверяют аграриев, что лучше приобрести дорогое удобрение сейчас, так как потом цена поднимется еще выше. Руководителям сельхозпредприятий приходят десятки предложений купить аммиачную селитру по цене от 35 рублей за килограмм, при том что фиксированная отпускная стоимость с заводов составляет 23,8 рубля. Многие фермеры осенью этого года уже заплатили больше положенного.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Маленьким хозяйствам никто не запретит покупать селитру по 40 и даже по 50 тысяч рублей за тонну. Рынок так устроен - если фермер не верит нашим гарантиям, то это его право. Мы тоже с такими условиями сталкиваемся впервые, поэтому сейчас определяем правила игры, - отметил министр сельского хозяйства Ставрополья.

- Ответственные фермеры закупают удобрения на весну уже осенью. Хорошо, что сейчас цену зафиксировали, но многие аграрии уже приобрели все необходимое по завышенным ценам у перекупщиков. На это их толкнул резко опустевший рынок удобрений - трудно достать дешевую продукцию, - заявил корреспонденту "РГ" председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Василий Лопатин.

По данным эксперта, доходность продажи зерна в этом году из-за введенных экспортных пошлин фактически ниже прошлогодней. При этом резко выросли цены на запчасти для техники, топливо и другие товары.

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- В структуре себестоимости зерна удобрения сейчас занимают до 50 процентов. Получается, наша прибыль зависит от того, сколько мы потратим на весеннюю обработку урожая. При этом цена на зерно внутри страны не растет, - пояснил Лопатин.

Представители крупных производителей удобрений на совещании в минсельхозе Ставропольского края прямо заявили, что фермерам не стоит переживать - продукцию в любом случае отгрузят по указанной цене. Пока этого не произойдет, об экспорте можно не говорить. - Правительство России не допустит продажи на западные рынки в ущерб интересам страны. Однако аграриям, районным администрациям и минсельхозу региона следует действовать точно и быстро.

Тем временем

Отечественные компании, входящие в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), продлили режим стабилизации цен на минеральные удобрения для отечественных аграриев до 31 мая 2022 года. Стоимость продукции, а также правила организации и юридические аспекты продаж опубликованы на сайтах предприятий в разделах о торговой политике. Это необходимо для того, чтобы сельхозпроизводители могли лично зайти на сайт и убедиться в реальности цен. В РАПУ входят крупнейшие производители - "ЕвроХим", "ФосАгро", "Акрон", "КуйбышевАзот" и другие.

- Минсельхоз России уже обозначил потребность в минеральных удобрениях на 2022 год, в том числе, помесячно и в разрезе конкретных видов продукции. Исходя из этих данных, предприятия РАПУ выстраивают свои производственные программы. Под руководством минпромторга, во взаимодействии с минсельхозом России, производители работают над накоплением минеральных удобрений в регионах и планированием последующей доставки их в поля под весенний сев, - отметили в РАПУ.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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