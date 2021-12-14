Природные достопримечательности Дагестана вошли в топ-20 красивейших мест России. Рейтинг подготовлен экспертами и фотографами известного издательского дома National Geographic.

В число живописных объектов в Дагестане попали: горный аул Гамсутль, сторожевые башни аула Гоор и Ирганайское водохранилище.

Дагестанские заброшенные села давно стали местом паломничества туристов со всей страны и из-за рубежа. По преданию, аул Гоор был одним из неприступных на Кавказе. О земле предков напоминают лишь древние оборонительные башни. В них расположены специальные окошки, из которых при нападении врагов велась стрельба.

Другое заброшенное село, получившее широкую известность - Гамсутль. Его еще называют дагестанским Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один житель - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя "мэром Гамсутля". Он разводил пчел, с удовольствием принимал редких гостей. В 2015 году Абдулжалила не стало, и село окончательно опустело.

На улочках Гоора, Гамсутля и других опустевших сел можно снимать исторические фильмы. Каменные арки, брусчатая дорога, глазницы окон, заросшие бурьяном - как будто попадаешь в какой-то иной мир.

Ирганайское водохранилище - водоем на реке Аварское Койсу, образовавшийся в результате строительства Ирганайской ГЭС в 2008 году. Поднимаясь в горы, невозможно не сделать остановку у этого водохранилища с изумрудной водой. Сюда полюбоваться красотами также приезжают много туристов.