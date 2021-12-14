На Ставрополье сумма кредитов бизнесу за год возросла на 100 млрд рублей

За три квартала 2021 года ставропольский бизнес взял кредиты на 213,8 миллиарда рублей, что на 41,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще стали занимать как крупные предприятия, так и субъекты малого и среднего бизнеса. Одни видят в росте темпов кредитования признаки оживления экономики, другие считают иначе.

- Увеличение объемов кредитования всегда говорит о предстоящем оживлении экономики, а бизнес выстраивает более позитивные стратегии своего развития, - считает директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

По его мнению, банковская система нацелена на снижение рисков. Если бы предприниматели не могли подтвердить свою надежность оборотами, недвижимостью или заключенными контрактами, то займы бы им не выдавали.

- После прошлого года, когда наблюдалось существенное замедление темпов экономики и серьезный финансовый спад у предпринимателей, произошло некоторое оживление. В общем, сигнал хороший, - добавил эксперт.

По данным отделения Банка России в Ставрополе, наибольший рост кредитной активности показывает крупный бизнес. Его представители взяли взаймы 114 миллиардов рублей - это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Малому и среднему бизнесу банки предоставили 99,5 миллиарда рублей: сумма выросла на 34 процента.

Несмотря на рост числа выданных займов, кредитный портфель крупных ставропольских предприятий увеличился незначительно - всего на одну десятую процентного пункта - и достиг 235,3 миллиарда рублей. Портфель малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, напротив, вырос на треть и достиг 95,9 миллиарда рублей.

"Малый и средний бизнес живет на том, что тратят граждане: мойка машины, покраска, ремонт, парикмахерская, ателье и так далее. Доходы снизились - значит, закончились деньги у МСП"

Сопредседатель ставропольского краевого отделения организации "Опора России" Павел Мрвалевич отмечает, что кредиты, которые берет крупный бизнес, и займы МСП - совершенно разные по своей сути.

- Большие компании создают долгосрочные проекты на 5-10 лет и больше, которые требуют "длинных" денег под малые проценты. Кроме того, такие предприятия связаны с крупными инфраструктурными объектами государства, поэтому там существуют другие институты поддержки, - говорит Мрвалевич.

По его словам, небольшим субъектам предпринимательства займы сейчас нужны скорее для того, чтобы просто остаться на плаву, поддерживая объем финансов в обороте. Еще печальнее обстоят дела у тех, кто берет новые кредиты, чтобы закрыть старые.

- Логично, что растет число кредитов, потому что люди начинают перекредитовываться. Чтобы остаться на плаву, они вынуждены брать новые займы, которые все такие же дорогие. Но предпринимателям надо где-то найти деньги, и они берут их даже под большой процент, - говорит бизнес-омбудсмен Ставропольского края Кирилл Кузьмин.

По его словам, ставропольскому малому и среднему бизнесу сейчас вообще не предлагают ставок, ориентированных на развитие. Вместо трех-четырех процентов займы выдаются под 13-15 годовых.

Мрвалевич, в свою очередь, находит у предпринимателей еще несколько возможных причин экономических сложностей, которые заставляют брать кредиты. Например, развитие интернет-торговли. Сейчас производители доставляют многие товары без посредников напрямую покупателю. До 80 процентов представителей МСП на Ставрополье занимаются торговлей, и именно для них онлайн-маркетинг создает сложности. К тому же многое говорит о падающих доходах населения:

- Малый и средний бизнес живет на том, что тратят граждане: мойка машины, покраска, ремонт, парикмахерская, ателье и так далее. Доходы снизились - значит, закончились деньги у малого бизнеса.

В то же время, говорит эксперт, тенденции распространяются не на всех в равной степени. Например, есть процветающие отрасли. Хорошо обстоят дела у бизнеса в цифровой сфере, фармакологии, ритуальных услугах. Есть также отдельные предприниматели, которые, независимо от отрасли, успешно ведут дела.

- Они в тренде, вовремя перестроились на современные производства и интернет-продажи. Те, у кого все хорошо, наверняка берут кредиты на развитие, - говорит Мрвалевич.

Примечательно, что, по данным Банка России, темпы кредитования ставропольских предпринимателей на 17,1 процента выше среднероссийских и почти на 39 процентов - средних по СКФО. Азамат Тлисов объясняет, что первенство на Северном Кавказе связано с двумя факторами: во-первых, с количеством населения, которое обеспечивает малый и средний бизнес деньгами; во-вторых, с представленностью банков и доступностью кредитов для бизнесменов в республиках Северного Кавказа: финансовые организации по-прежнему используют более серьезные антирисковые протоколы во всех регионах СКФО, кроме Ставрополья.

- Иногда требуется предоставить даже справки НДФЛ собственника бизнеса, что, конечно, снижает привлекательность таких программ и возможность предпринимателей получить средства, - говорит Тлисов.

Эксперт также прогнозирует, что сейчас перегретый рынок кредитования начнет остывать, в том числе из-за значительного роста инфляции.

- Центробанк уже несколько раз повышал ставку рефинансирования, а банки параллельно корректируют свои программы займов. Возможно, к концу года будет некоторое замедление кредитования, - говорит Тлисов.