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14.12.2021 21:02
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье начался сильный пожар на газопроводе

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Кочубеевском районе Ставропольского края вечером в среду загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской. Пламя факелом бьет вверх от прорыва в трубе. По словам очевидцев, перед пожаром на большом расстоянии был слышен хлопок, а зарево от пожара видно из Невинномысска за 20 километров. В в пресс-службе ГУ МЧС региона, факт прорыва газовой трубы подтвердили.

Фото: Кадр видео Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"/vk.com
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- В 20.25 в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация от ЕДДС Кочубеевского муниципального округа поступила информация о то, что в результате порыва газопроводной трубы происходит факельное горение, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. На месте работают 21 спасатель и 8 единиц техники. По данным МЧС, для находящихся поблизости населенных пунктов никакой опасности нет. На место выехал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - генерал-лейтенант Владимир Кий. Дальнейшая информация пока уточняется.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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