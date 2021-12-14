На Ставрополье начался сильный пожар на газопроводе

В Кочубеевском районе Ставропольского края вечером в среду загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской. Пламя факелом бьет вверх от прорыва в трубе. По словам очевидцев, перед пожаром на большом расстоянии был слышен хлопок, а зарево от пожара видно из Невинномысска за 20 километров. В в пресс-службе ГУ МЧС региона, факт прорыва газовой трубы подтвердили.

- В 20.25 в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация от ЕДДС Кочубеевского муниципального округа поступила информация о то, что в результате порыва газопроводной трубы происходит факельное горение, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. На месте работают 21 спасатель и 8 единиц техники. По данным МЧС, для находящихся поблизости населенных пунктов никакой опасности нет. На место выехал начальник Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - генерал-лейтенант Владимир Кий. Дальнейшая информация пока уточняется.