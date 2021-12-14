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14.12.2021 14:20

На Ставрополье собрали рекордный урожай плодовых культур

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 283(8634)
Общий валовой сбор овощей в Ставропольском крае составил 166 тысяч тонн - на треть больше, чем в 2020 году. Фруктов фермеры собрали 50 тысяч тонн при урожайности 211 центнеров с гектара - уникальные показатели для региона.

Стоит отметить, что урожай фруктов - это в основном яблоки из суперинтенсивных садов, которые недавно начали плодоносить. По данным министерства сельского хозяйства края, урожайность составила 224 центнера с гектара. При этом низкие цены на местную продукцию, дешевый импорт, недостаток перерабатывающих предприятий и хранилищ тормозят развитие отрасли.

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Теперь аграрии решают, то ли сразу продать собранные плоды, то ли отправить их на хранение в специализированные холодильники. Они говорят, что урожаи могли бы быть еще больше, но коррективы внесла погода: похолодание в мае сменилось продолжительной засухой и жарой, температура летом достигала 42 градусов, в итоге качество яблок снизилось.

Особенно тяжело хозяйствам, которые продают продукцию на переработку. Им приходится балансировать на грани рентабельности, так как рядом попросту нет покупателей на большие партии падалицы.

"Есть небольшие компании, они покупают 10-20 тонн. Для нас это мизерные закупки. Большую часть продукции на переработку отправляем в Краснодарский край и Воронежскую область. Но из-за такой логистики возникают дополнительные траты", - объясняют в хозяйстве ООО "Интеринвест".

Урожаи могли бы быть еще больше, но коррективы внесла погода: похолодание в мае сменилось продолжительной засухой и жарой, температура летом достигала 42 градусов

При этом не все эксперты верят, что на Ставрополье нужны свои предприятия по переработке. Так, по мнению председателя ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, строительство новых мощностей потребует огромных затрат, после чего сразу же нужны будут крупные поставки яблок, но регион при этом далеко не лидер по выращиванию плодовых.

- Я бы сосредоточился на производстве товарных яблок. Оно более рентабельно для аграриев, чем переработка. К этой теме можно вернуться, когда в регионе будут выращивать 200-300 тысяч тонн фруктов в год. Тогда такие заводы станут экономически выгодными, - считает Ширинов.

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Он отмечает, что заработать на яблоках могут те, у кого есть возможность хранить их, а не продавать сразу по бросовой цене.

С переработкой большого урожая сахарной свеклы ситуация проще. Аграрии собрали почти 600 центнеров свекловицы с гектара, а общий урожай составил 1,8 миллиона тонн.

"Это гораздо лучше результата прошлого года. Следующий этап - переработка корнеплодов. Собранная свекла отправляется на завод в Изобильненском округе, где из нее сделают сахар", - написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

К слову, урожай свеклы превысил прошлогодний почти вдвое. В 2020 году у аграриев, которые выращивали эту культуру по всей России, возникли сложности из-за засухи.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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