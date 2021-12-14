Регионы СКФО избавляются от безнадежных долгостроев

В Кабардино-Балкарии всего за 11 месяцев 2021 года вдвое сократили количество объектов незавершенного строительства, в которые были вложены бюджетные средства, - первого января их в республике было 280, а к 23 ноября осталось лишь 140.

Повышенное внимание к этим объектам власти республики проявили после критики со стороны Счетной палаты России и полпреда президента по СКФО Юрия Чайки. Он обратил внимание на то, что объем бюджетных вложений в долгострои составил порядка 10 миллиардов рублей. Многие объекты годами находятся на балансе, но работы не продвигаются.

- Мы в апреле приняли свой нормативный акт, который разъясняет, как списывать объекты незавершенного строительства, - заявил председатель правительства КБР Алий Мусуков.

Документ называется "О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов". Из чиновников кабинета министров региона создали межведомственную комиссию, которая и принимала решения, какие стройки следует вычеркнуть из списка.

Чтобы убрать тот или иной объект из реестра незавершенного строительства, комиссия принимает одно из решений: законсервировать, достроить, передать конечному пользователю, продать либо списать за ненадобностью. Для выполнения одного из действий проводят инвентаризацию. Например, чтобы просто убрать объект из реестра, надо подтвердить, что его уже бессмысленно достраивать. Таким образом, с помощью регионального постановления список долгостроев значительно проредили, оставив в нем лишь те проекты, которые нужны республике.

- Решением правительства РФ нам предоставили из резервного фонда средства на завершение лавинозащитных сооружений в Эльбрусском районе, на днях расплатимся с подрядчиками и до конца года введем в эксплуатацию. На онкоцентр, строительство которого в Нальчике длится более 10 лет, выделены средства на следующий год, также планируем достроить Дворец театров, - отметил Мусуков.

Дагестан на первом месте в Северо-Кавказском федеральном округе по числу долгостроев. Поэтому республика стала пилотным регионом, где решили опробовать механизм сокращения числа объектов незавершенного строительства. Занимается этим министерство экономики и территориального развития. В ведомстве проводят инвентаризацию всех таких строек, а также решают, какие из них следует списать, а какие оставить. В регионе числится 1604 объекта незавершенного строительства на сумму более 45 миллиардов рублей.

"Проблемой стали те объекты, которые строились по федеральным программам, прекратившим свое существование, - "Юг России" и "Жилище". За счет республиканского бюджета мы обследуем и уточняем документацию на такие постройки", - рассказали в минэкономразвития РД.

Там также добавили, что до конца года исключат из реестра 651 объект стоимостью около десяти миллиардов рублей. 123 долгостроя сильно обветшали, их, скорее всего, снесут. Из оставшихся 538 объектов некоторые готовы или достраиваются. Поэтому их также исключат из списка.

Ранее глава региона Сергей Меликов заявлял, что около 600 долгостроев в республике - это объекты, строительство которых завершено, но их до сих пор не ввели в эксплуатацию. При этом часть зданий фактически используется по назначению. Примерно 140 объектов не существует, и их просто спишут.

- Но это бюджетные деньги, которые тратили на проектно-сметную документацию. Средства можно было бы с успехом потратить на другие программы, - посетовал глава Дагестана.

Одна из главных проблем Махачкалы - это несданные многоквартирные дома. Строительство многих решением властей приостановлено, так как у застройщиков не оказалось правоустанавливающих документов.

По данным Генпрокуратуры России, в быстрорастущей Махачкале, где постоянно требуется все новое и новое жилье, процветает незаконное строительство. Без каких-либо разрешений в городе в последние годы бизнесмены возводили сотни домов. В погоне за баснословной прибылью застройщики экономили на материалах и вели работы вопреки законам, нормативам и даже здравому смыслу.

Только в Махачкале более пятисот многоквартирных домов, построенных в нарушение закона. Десятки тысяч людей еще на этапе строительства купили в них квартиры. Суд уже вынес решение о сносе тридцати многоэтажек. Люди возмущаются: их никто не предупреждал, что дома построены незаконно, некоторые вложили в жилье свои последние деньги. Но не секрет, что зачастую, польстившись на дешевизну, недвижимость покупали, не спрашивая никаких документов.

Между тем

По информации минпросвещения России, в СКФО существует риск, что в эксплуатацию до конца года не сдадут 86 объектов образования (35 школ и 51 детская дошкольная организация) из 172 по плану. В ряде случаев отставание от установленных сроков строительства превышает один год. Самые низкие темпы строительства по федеральным проектам "Современная школа" и "Содействие занятости" отмечены в Дагестане и Ингушетии.