Ставропольские аграрии в три раза увеличили экспорт горчицы

С начала года сельскохозяйственные предприятия Ставрополья продали в три раза больше горчицы на рынках Европы и Центральной Азии, чем за тот же период 2020 года, сообщает Северо-Кавказское управление Россельхознадзора. Эксперты рассказали корреспонденту "РГ", с чем связана такая тяга к необычной для края сельскохозяйственной культуре и есть ли у нее перспективы в ближайшие годы.

Больше всего ставропольской горчицы - 1,6 тысячи тонн - отправили в Польшу. В Латвию экспортировали 1,2 тысячи тонн. Тысячу тонн доставили покупателям Монголии. Также горчичные семена аграрии края продали в Беларусь, Германию и другие страны. Всего - 4,9 тысячи тонн.

Заведующая отделом селекции рапса и горчицы Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) имени В. С. Пустовойта Людмила Горлова связывает рост экспорта с неурожаем в Канаде:

- Эта страна североамериканского континента - основной производитель горчицы. В нынешнем году урожай там вдвое меньше из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому российскую продукцию отправляют на экспорт в больших количествах, - говорит Горлова.

Она отмечает, что популярность горчицы будет только расти, независимо от урожаев канадских фермеров. Это связано со свойствами растения - из него добывают ценные натуральные консерванты и масло, которое хранится дольше тех, что получены из других культур.

С этим согласен председатель совета директоров агропредприятия "Добровольное" в Буденновском муниципальном округе Ставропольского края Петр Коротченко. Он рассказал о том, что в хозяйстве горчицу посеяли на площади 450 гектаров, но в следующем году культура займет уже 850.

Производители ищут альтернативу пшенице, рентабельность которой сильно снизилась в последнее время

По его словам, у аграриев есть весомые экономические причины обратить внимание на горчицу. Производители ищут альтернативу пшенице, рентабельность которой сильно снизилась в последнее время. Негативно повлиял резкий рост цен на удобрения, ГСМ и запчасти для техники. Усугубляют ситуацию экспортные пошлины на зерно, которые Коротченко считает запретительными.

- Нам остается только искать культуры, которые не облагаются пошлинами. Одна из них - это горчица. По моему мнению, распространенность нишевых культур, таких как горчица, растет от года к году, а культур, которые облагаются налогами, - сокращается, - считает эксперт.

Коротченко рассказал, что в его хозяйстве в качестве альтернативы пшенице пробуют выращивать кориандр, но рыночная цена на эту культуру непредсказуемая и может упасть в два-три раза. Стоимость горчицы стабильна, урожай всегда можно продать.

Для предприятия также важны биологические свойства горчицы. Она неприхотливая, недорогая в производстве. Ее используют, чтобы подготовить поля под озимый сев. И главное - горчица считается засухоустойчивым растением.

По словам Людмилы Горловой, главное преимущество горчицы перед другими культурами в условиях засушливого Ставрополья - быстрый рост. Благодаря этому растение получает достаточно влаги, а когда побеги вырастают, они закрывают почву своими листьями и не дают влаге испаряться.

- Ждать чуда не надо, но горчица даст урожай больше, чем большинство остальных культур, - заявил ученый.

Петр Коротченко, в свою очередь, отметил, что к ставропольским условиям хорошо приспособлены сорта, выведенные российскими селекционерами, поэтому ввозить культуру из-за рубежа не приходится. Например, семена желтой горчицы производят в Краснодаре, а белой - в Липецке.

Стоит отметить, что ставропольские аграрии не торгуют с зарубежными покупателями напрямую. Они продают свою продукцию посредникам, которые занимаются экспортом.

- Мы сознательно не хотим участвовать во внешнеэкономической деятельности и держать валютные счета. Лишние проверки нам совершенно не нужны. Когда мы хотим продать, обзваниваем несколько специализированных организаций, спрашиваем цену. Кто предлагает больше, тому и продаем.

Справка РГ

Горчица - одно из растений-сидератов. Поля, засеянные этой культурой, перепахивают вместе с побегами. В результате этой процедуры почва обогащается азотом, белками и микроэлементами, замедляется рост сорняков.

Собранные семена используют не только в пищевой промышленности, но и в медицине. Из горчичного порошка делают популярные в народе горчичники, его также используют для ножных ванн при простудных заболеваниях/