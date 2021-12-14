В КЧР вынесли приговор экс-начальнику МЧС республики

В Карачаево-Черкесии суд признал бывшего начальника управления МЧС республики виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Действия чиновника привели к хищению из государственного бюджета более одного миллиона рублей.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2018 году оплатил без проведения обязательной экспертизы строительно-монтажные работы, которые не были выполнены подрядчиком в полном объеме.

"Эти действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, что выразилось в совершении хищения бюджетных средств в размере 1,253 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий: более 60 допросов, изъяты тысячи документов и выполнены строительно-технические, криминалистические и почерковедческие экспертизы.

Суд назначил бывшему начальнику МЧС региона наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно.