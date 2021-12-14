В Махачкале запустили водовод, который наполнит озеро Ак-Гель

В Махачкале ввели в эксплуатацию водопровод от канала имени Октябрьской революции до озера Ак-Гель. Новый источник наполнит водоем - площадь озера когда-то составляла 200 гектаров, но за последние годы уменьшилась почти вдвое. Вокруг высятся десятки многоэтажных домов, многие из которых построили незаконно. Расположенный на побережье парк застраивают ресторанами и торговыми комплексами, канализационные и сточные воды сбрасываются прямо в озеро.

Озеро наполнят, запустят туда рыбу, а на побережье создадут парк - тогда Ак-Гель превратится в туристическую достопримечательность Махачкалы. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По мнению экспертов, озеро обмелело из-за массовой застройки побережья - перекрыты были немногочисленные родники, питавшие водой Ак-Гель. Из-за загрязнения вымерла вся рыба в водоеме.

- Чрезмерное хозяйственное воздействие ухудшило фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа, в результате нарушен свободный приток подземных вод в котлован. В 1970-х годах озеро Ак-Гель тоже высыхало, тогда его спасли поверхностными и грунтовыми водами, а также углубили дно, - заявил вице-премьер правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он уточнил, что раньше вода в озеро поступала из канала Октябрьской революции, реки Талгинки и грунтовых вод. Сейчас остались только подземные источники, да и те в большинстве своем перекрыты.

После многочисленных обращений общественников председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить всю представленную в СМИ информацию о загрязнении водоема.

"В Махачкале озеро Ак-Гель превратили в выгребную яму - в него сливают буквально все городские отходы, из-за этого в водоеме гибнет рыба. Даже испарения из озера теперь создают угрозу для окружающих, а органы местной власти бездействуют", - заявили тогда в Следственном комитете РФ.

На озере запустили уникальную плавучую солнечно-аэрационную систему. Она проработала несколько месяцев, с ее помощью насытили водоем кислородом

Ранее к спасению Ак-Геля подключился бизнес. На озере запустили уникальную плавучую солнечно-аэрационную систему. Она проработала несколько месяцев, с ее помощью насытили водоем кислородом. По мнению специалистов, это положительно отразилось на экосистеме.

Но без постоянного источника чистой воды спасти озеро бы не удалось. После многочисленных обращений городских активистов восстановлением Ак-Геля занялись власти.

- С помощью ученых и инженеров мы нашли оптимальный вариант наполнения озера - провести водовод от канала имени Октябрьской революции. Бюджетных средств, которыми располагает муниципалитет, естественно, на это не хватило бы. Поэтому появился Фонд спасения озера Ак-Гель, и меценаты взяли на себя большую часть расходов на прокладку водовода, - рассказала советник главы Ленинского района Махачкалы Жемилат Ибрагимова.

Строители проложили около четырех километров водовода, а на днях его ввели в эксплуатацию. Наполнять озеро будут непрерывно - до двух миллионов кубометров в год. Предусмотрен и водосброс, если Ак-Гель переполнится. Как отметила Ибрагимова, вода достаточно чистая, чтобы восстановить местную экосистему.

Водовод - это только первый шаг на пути сохранения озера. Власти и активисты уже занялись воссозданием флоры и фауны. В скором времени обустроят и прилегающие территории.

Кстати

В день открытия водовода в озеро выпустили мальков частиковых и растительноядных рыб. Кроме того, Ак-Гель станет местом обитания волжско-каспийской стерляди.

Что касается загрязнения водоема стоками из жилых домов и других зданий, стоящих на берегу, то, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, власти обяжут владельцев частных домов построить локальные очистные сооружения. Канализационные сбросы из остальных зданий перенаправят.

Нерешенным остается один вопрос: кому принадлежит территория вокруг озера.

- Судебные процессы и неопределенный статус этих земель мешают не только существованию озера, но и тем или иным административным решениям. Когда судебные тяжбы завершатся, мы сможем вложить в территорию бюджетные средства и создадим парк вокруг Ак-Геля, - заявил Сергей Меликов.