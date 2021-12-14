В регионах СКФО к концу года сократилась безработица

Экономика российских регионов восстанавливается после снижения показателей из-за COVID-19 в прошлом году. По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация с занятостью стала улучшаться.

Согласно данным Росстата, численность безработных с июля по сентябрь этого года составила 4,4 миллиона человек, за этот же период в 2020 году - 6,4. Таким образом, работу нашли почти 1,42 миллиона соискателей, а безработица сократилась на два процентных пункта.

Это же касается и Северного Кавказа. Однако этот показатель неоднороден и зависит от социально-экономического развития региона, уровня образования трудоспособного населения, ментальности и ряда других аспектов.

В России рейтинг замыкают восемь регионов, где безработными являются более десяти процентов жителей. Среди них пять республик СКФО - Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, Дагестан и Ингушетия. Одной десятой процентного пункта не хватило Кабардино-Балкарии, чтобы тоже оказаться в этом списке. Ситуация в Ставропольском крае более позитивная - 4,7 процента безработных.

Наиболее сложное положение дел в Ингушетии. По данным Росстата, с июля по сентябрь там зарегистрировано 30,5 процента безработных. Но ситуация на рынке труда лучше, чем годом ранее, и показатели приближаются к данным 2019 года, заявляют в правительстве республики. Меры, которые приняли местные власти, способствовали трудоустройству 9,8 тысячи человек, в том числе инвалидов, отметил замминистра труда и занятости региона Адам Хашагульгов. Снизить напряженность на рынке труда удалось благодаря мощной поддержке индивидуальных предпринимателей, которые принимают работников в штат.

Число зарегистрированных безработных в Карачаево-Черкесии по итогам 2021 года сократится в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года и составит 5,5 тысячи человек, сказала зампред Контрольно-счетной палаты КЧР Наталья Дудник.

"В 2021 году численность людей без постоянной занятости в республике составит 5,5 тысячи человек и уменьшится по сравнению с 2020 годом в 4,4 раза", - пояснила Дудник.

По ее словам, в 2020 году зарегистрированных безработных было 22,5 тысячи. Но с января по сентябрь 2021 года в республике почти в пять раз снизился коэффициент напряженности на рынке труда, который отражает соотношение количества безработных и свободных вакансий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он понизился с 9,6 до 1,9. Всего за девять месяцев в службу занятости республики обратились 11 307 человек. Около 40 процентов из них нашли работу.

Кстати, число соискателей мест в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сокращается. Самыми дефицитными на данный момент являются рабочие кадры, сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"Одна из главных тенденций рынка труда последнего года, которую мы видим также в Северо-Кавказском федеральном округе, - усиление конкурентной борьбы. Сейчас на одну вакансию в среднем претендуют четыре соискателя, тогда как еще год назад за одну вакансию в среднем по СКФО боролись семь кандидатов. Это соотношение количества резюме и вакансиий показывает дефицит специалистов, - говорится в сообщении HeadHunter.

Оптимальное соотношение - 4-5 резюме на одно свободное место. В этом случае и работодателям есть из кого выбрать, и на соискателей не давит конкуренция за рабочие места.

Согласно представленным данным, самые дефицитные специалисты в СКФО - это рабочие (менее одного кандидата на место). Не больше трех резюме подается на вакансию в таких сферах, как "закупки", "ИТ, интернет, телеком", "продажи", "сельское хозяйство и производство", "медицина, фармацевтика", а также "строительство, недвижимость" и "транспорт, логистика".

Наименее дефицитными в регионах Северного Кавказа остаются юристы (7,8 кандидата на одну вакансию), высший менеджмент (7,7) и специалисты в области добычи сырья (7,5).