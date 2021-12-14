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14.12.2021 14:35

В Северной Осетии появится мастер-план развития туризма

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 283(8634)
В Северной Осетии к середине 2022 года составят мастер-план развития туризма. По сути, это "дорожная карта", на которой будет отмечено, как формируется в ближайшие годы республиканский туристический кластер. Сейчас власти ищут финансирование для детальной проработки документа.
Арт-объекты на территории Северной Осетии не только становятся фоном для фотографий, но и рассказывают о республике и Кавказе. Фото: Владимир Аносов Арт-объекты на территории Северной Осетии не только становятся фоном для фотографий, но и рассказывают о республике и Кавказе. Фото: Владимир Аносов
Арт-объекты на территории Северной Осетии не только становятся фоном для фотографий, но и рассказывают о республике и Кавказе. Фото: Владимир Аносов

- Мастер-план для нас - один из главных документов, в котором мы укажем все существующие инфраструктурные проблемы, связанные с дорогами, жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством троп и экскурсионными объектами, - заявил председатель комитета РСО - Алания по туризму Заурбек Кодзаев. - Работу завершим к середине следующего года. Благодаря единому турмаршруту, который свяжет все топовые рекреационные точки региона, туризм в Северной Осетии получит толчок к развитию.

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По словам Кодзаева, в республике разработают туристические продукты, рассчитанные на гостей с разными финансовыми возможностями.

Будущим инвесторам предложат на выбор несколько десятков потенциальных проектов в населенных пунктах, которые они смогут воплотить в жизнь. Это строительство гостевых домов и отелей разного уровня комфорта, глэмпингов на природе, коттеджных домиков, придорожных магазинов и сервисов, а также спортивных объектов (например, площадок), где можно полетать на параплане и аэростате или устроить конную прогулку. В комитете уже придумали около 50 проектов - от сбора грибов и ягод до народных художественных промыслов. Не забудут про экотропы и пешие маршруты. При этом мастер-план детально определит походную инфраструктуру - места для ночевок и отдыха.

Ключевая проблема туризма в республике, которую также обозначат в мастер-плане, - это необходимость изменить статус некоторых земельных участков: вывести их из числа сельскохозяйственных и сделать рекреационными.

Мастер-план для республики станет одним из главных документов в сфере туризма, в котором власти укажут все существующие инфраструктурные проблемы

- Это длительный и болезненный для собственников земли процесс, но без него невозможно развивать туризм в регионе. За какой проект ни взялся бы инвестор, он с этой проблемой столкнется. Поэтому предстоит много юридической работы, чтобы изменить статус части земель. По территории многих участков проходят турмаршруты, хотя они и предназначены для сельского хозяйства, - заявил Заурбек Кодзаев.

В мастер-плане уделят внимание вопросу связи, в том числе качественному интернету в большинстве туристических локаций. Это позволит людям при желании совмещать отдых и работу. А бизнес и власть добьются главного - гости дольше пробудут в республике.

Комментарий

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ":

- Создание дорожных карт развития туристической инфраструктуры, как та, которую сейчас готовят в Северной Осетии, получило широкое распространение в мировой практике в последние 15-20 лет. Обычно карты учитывают большой спектр различных факторов и появляются как результат целого ряда исследований, включающих изучение географии и территории, анализ статистических данных, местной нормативно-правовой базы регулирования туристической деятельности, экспертные мнения, опросы населения, этнографические изыскания и так далее.

Карта определяет наиболее перспективные направления, а также проблемные точки проекта, вопросы, например, в решении которых необходимо содействие властей - субсидирование, дополнительные льготы и госгарантии. Второй важный момент - появление карты потенциально ускорит изменение нормативной базы, что также повлияет на инвестклимат и поможет решить локальные проблемы, мешающие бизнесу активнее участвовать в развитии туристической инфраструктуры.

Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, конъюнктура для внутреннего туристического рынка складывается благоприятная, это хороший момент, чтобы переориентировать потребительский спрос с заграничных курортов на домашние. Но главное - потребителей следует заинтересовать и удержать.

Справка "РГ"

По итогам летнего сезона Северная Осетия вошла в ТОП-5 регионов - лидеров по популярности у российских туристов. О таких результатах заявили в Ассоциации туроператоров РФ. Коронавирус и связанные с ним ограничения помогли внутреннему туризму - власти республики предугадали этот тренд. Ранее на туристических тропах по всему региону установили десять арт-объектов - это гигантский меч в камне, зеркальный барс, притаившийся на скале, колесо Балсага и другие. Все они прямо или косвенно связаны с историей Кавказа и Северной Осетии.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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